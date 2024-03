Rinnovamento delle funzioni di edicole e chioschi a Piacenza mozione del Partito Democratico all’amministrazione comunale

Rinnovamento delle funzioni di edicole e chioschi, il gruppo consiliare cittadino del Partito Democratico ha depositato, nelle scorse ore, una mozione che invita l’Amministrazione a “valutare tutte le azioni necessarie, sia a livello fiscale che sul piano del rinnovamento delle funzioni delle attività delle edicole e dei chioschi, per stimolare ed aiutare la continuità dei servizi che offrono”.

Rinnovamento delle funzioni di edicole e chioschi un modo per sostenere le attività

Un modo per aiutare, in particolare, i chioschi che vendono giornali e riviste a Piacenza, alle prese con una crisi ormai irreversibile. Solamente negli ultimi tempi, alla fine del 2023, hanno chiuso altre due edicole, in via Veneto e in via Boselli.

Rinnovamento delle funzioni di edicole e chioschi la mozione

“Nel bilancio comunale – rileva il gruppo dem nella mozione – la voce relativa alle concessioni per occupazioni delle aree dove sono collocati i chiostri rappresenta una cifra che si attesta intorno ai 30.000 euro complessivi. La salvaguardia dei chioschi non significa solo un sostegno agli edicolanti, ma è un atto che riveste una forte valenza politica, sociale e culturale. Le edicole fungono da veri e propri presidi culturali e sono una sentinella del territorio”. Per questo tutti i consiglieri Pd hanno sottoscritto la mozione“.

Il Capogruppo Andrea Fossati

“Le edicole – puntualizza il capogruppo Andrea Fossati – rappresentano un punto di riferimento importante per gli enti locali e la comunità intera. Le stesse rimangono un baluardo e presidio della lettura, dell’informazione puntuale e approfondita. Difendere le edicole vuol dire difendere il pluralismo dell’informazione su carta”.

Obiettivo della mozione

L’obiettivo della mozione è quello di ottenere una riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico per i chioschi rimasti a operare in città

Il testo della mozione