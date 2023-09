Chiusura del ritiro di Giunta, il Vicesindaco Perini: “Gruppo coeso per affrontare le prossime sfide” – AUDIO

Chiusura del ritiro di Giunta, il Vicesindaco Marco Perini: “Siamo un gruppo coeso per affrontare le sfide che abbiamo davanti”. E’ terminato il ritiro di Sindaca e Assessori a Mezzano Scotti. Sull’esito di queste giornate, che segnano la nuova stagione dell’Amministrazione Comunale, è intervenuto a Radio Sound il Vicesindaco di Piacenza Marco Perini.

E’ andata molto bene. Soprattutto perché si è potuto constatare uno spirito di squadra molto forte. Siamo un gruppo coeso e questo sicuramente è un valore aggiunto nella situazione complessiva. In particolare si è analizzato lo stato delle cose per capire dove siamo arrivati, guardando alle sfide che ci aspettano fino al termine dell’anno e nel 2024. Si è parlato delle impostazioni che si vogliono dare alla città per cercare di migliorarla, ovviamente con i mezzi a disposizione dell’Amministrazione Comunale. Abbiamo lavorato seriamente e intensamente per due giorni. Sono emerse tante idee ma anche criticità da poter gestire e affrontare.

Quali sono le prime sfide da puntare nell’immediato?

Abbiamo circa 35 cantieri in partenza. Intanto bisogna guardare alle risorse a disposizione. In molti casi si tratta di finanziamenti derivati dal PNRR, quindi vediamo di portare a casa queste risorse, rendendoci però conto che alcune di queste non bastano, quindi occorrerà metterci qualche somma in più. Lo sforzo è utilizzare l’avanzo del bilancio 2022 e metterlo in gioco per le scuderie di Piazza Casali, riqualificazione del Daturi e dell’ex laboratorio Pontieri.

La questione Piazza Cittadella ha tenuto banco nell’ultimo Consiglio Comunale

Piazza Cittadella è una partita a parte, ma anche questa situazione merita attenzione soprattutto negli adempimenti formali e burocratici nel rapporto anche contrattuale. Inoltre stiamo lavorando come uffici per organizzare la chiusura del Bilancio del 2023 in tempi brevi, da poter capire quali sono le risorse a disposizione e come poterle mettere subito in gioco.

Chiusura del ritiro di Giunta, il Vicesindaco Perini – AUDIO intervista