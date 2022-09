Ritorna la Grande Festa della Famiglia, la tredicesima edizione dal 16 al 18 settembre

Ritorna la Grande Festa della Famiglia giunta alla sua tredicesima edizione. Promossa dal Forum delle associazioni familiari, è dedicata al tema “I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo”, parole pronunciate da papa Francesco agli Stati Generali della natalità nel 2021. L’iniziativa è in collaborazione con il Comune di Piacenza, la diocesi e il settimanale Il Nuovo Giornale.

Nel corso della tre giorni verranno messe sul tappeto diverse problematiche ed esperienze legate alla vita familiare mostrando le fatiche e la bellezza della vita di una famiglia, non chiusa su se stessa ma inserita nella comunità civile ed ecclesiale che la circonda.

L’iniziativa è stata presentata il 14 settembre nel corso di una conferenza stampa presso la Curia vescovile nella quale sono intervenuti: prof. Agostino Maffi, presidente del Forum delle Associazioni familiari; don Roberto Ponzini, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale del matrimonio e della famiglia; Piergiorgio Visentin (CSI); Mira Simi (Il Carrozzone degli Artisti).

Si inizia venerdì 16 alle 17 al PalabancaEventi con la tavola rotonda sul tema “Economy of Francesco”. Dopo il saluto dell’avv. Corrado Sforza Fogliani, presidente esecutivo della Banca di Piacenza, e del vescovo mons. Adriano Cevolotto, intervengono: Pietro Natale, direttore generale dell’Enaip di Piacenza (“I giovani e il lavoro”); Stefano Gobbi, della Direzione di “Sport nei territori” di “Sport e Salute S.p.A.” (in collegamento video); “Sport e famiglia: un nuovo patto per un nuovo welfare”; Antonio Schillani, del Consiglio direttivo del Forum delle associazioni familiari di Piacenza (“La natalità responsabile per la sopravvivenza della civiltà umana”), Cristiano Marini, responsabile provinciale Patronato Inas-Cisl di Modena (“Il welfare, la famiglia, il lavoro”). Modera il prof. Paolo Rizzi, docente di Politica economica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

Si prosegue sabato 17 settembre alle ore 15.30 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via Sant’Eufemia, 12) con l’incontro sul tema “La famiglia chiave di sviluppo e di crescita civile”. Intervengono: Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istituto nazionale di statistica – Istat (“Stiamo andando verso l’estinzione?”); Alessandra Papa, docente di Filosofia morale alla Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (“Un’antropologia natale. Siamo nati per incominciare”); Assuntina Morresi, docente di Chimica fisica avanzata al corso di Biotecnologie molecolari e industriali all’Università di Perugia (“Madri e padri per l’Italia del domani”). Modera il prof. Agostino Maffi, presidente del Forum delle associazioni familiari di Piacenza.

Alle ore 18.30 in Cattedrale è in programma la messa presieduta dal vescovo mons. Adriano Cevolotto e animata dall’équipe dell’Ufficio diocesano per la Pastorale della famiglia; canta il Coro della parrocchia cittadina della SS. Trinità. Alle ore 20 sotto i portici di Palazzo Gotico in piazza Cavalli, cena in famiglia, e alle 21, sempre in piazza, serata musicale con “Mauro Moruzzi junior Band”.

Domenica 18 settembre alle ore 10.30 ritorna la Camminata delle famiglie “Memorial Luigi Gatti” a cura del CSI in collaborazione con “Cammina con il cuore”: ritrovo alle ore 10,30 in piazza Cavalli e partenza alle ore 11.

Alle 13, sotto i portici di Palazzo Gotico, pranzo in famiglia e alle 14.30 in piazza danze e canti con la Comunità ecuadoriana e premiazione del concorso fotografico “La forza comunicativa dello sguardo”.

Alle 15 testimonianze “Le famiglie si raccontano”; intervengono: Giuseppina Schiavi, presidente dell’associazione “Protezione della Giovane” (“Storie di integrazione riuscita. Quando nasce una nuova famiglia”); Stefania Boccenti, presidente della Cooperativa Città-Bambino (“L’incontro mondiale delle famiglie con il Papa: da Roma alla vita quotidiana nelle nostre case”; le famiglie di Elisa Romanini e Francesco Porcari (parrocchia della SS. Trinità, Piacenza) e Silvia Mercati e Paolo Sebastiani (parrocchia di Carpaneto) – “«Ti amerò per sempre»: condividere insieme la vita tutti i giorni”.

Dalle 18 alle 19 laboratorio con i bambini a cura de “Il Carrozzone degli Artisti”; alle 19.30 sotto i portici di Palazzo Gotico apericena in famiglia e conclusione alle ore 20.30, sempre in piazza, con lo spettacolo “Il sarto delle parole” con “Il Carrozzone degli Artisti – Tour 2022”

Domenica 18 in piazza Cavalli saranno presenti stand delle associazioni familiari e giochi gonfiabili per i bambini.