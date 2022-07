Rogoredo FS, vincitori del “4 You Contest” di Borgonovo: “Incontro tra generi e artisti diversi, così si promuove la musica” – AUDIO

Un contest musicale per onorare la memoria di Elisa Bricchi, Domenico Di Canio, William Pagani e Costantino Merli: i quattro giovani, amanti del rap, deceduti nelle acque del Trebbia nel tragico incidente del 10 gennaio scorso. Parliamo dell’evento “4 You Contest”, organizzato dal Comune di Borgonovo venerdì 8 luglio. Una serata di grande successo che ha visto la musica come mezzo per ricordare quattro giovani piacentini che la musica l’amavano in modo viscerale. E loro, i Rogoredo FS, hanno omaggiato i quattro ragazzi nel migliore dei modi, con una proposta di qualità. La band ha ottenuto la vittoria con il brano “Mercanti”.

Il gruppo nasce nel 2017 a Milano nell’omonima stazione milanese. Dopo un paio d’anni di gavetta tra Milano Pavia e Lodi decidono di fare sul serio concretizzando in forma scritta ciò che fino ad ora erano esperienze collezionate solo dal vivo, da cui nascono una serie di singoli rilasciati tra il 2020 e il 2022 in cui il gruppo ha impresso tutta la palette di ascolti, suoni ed influenze che hanno colorato il bagaglio musicale di ognuno dei componenti.

“Eravamo proprio alla stazione di Rogoredo quando abbiamo deciso di partecipare a un contest musicale. Però non avevamo un nome. Il nostro batterista, preso da una sorta di attacco di panico, ha proposto, per fare in fretta, il primo nome che gli è passato per la testa, ovvero quello della stazione in cui ci trovavamo in quel momento”, spiega il cantante, Armando.

“Quello di Borgonovo è stato un contest davvero stimolante, perché ci siamo ritrovati circondati da musicisti di alto livello e da ambienti del tutto diversi: rock, blues, rap, trap. Un pubblico variegato esattamente come i generi proposti. E poi la sorpresa finale, la vittoria, una vera emozione”.

I Rogoredo FS portano pezzi inediti: “Noi raramente portiamo cover nei nostri live, solitamente portiamo i nostri brani. Siamo già a sette inediti usciti sulle piattaforme digitali e a Borgonovo abbiamo portato i nostri primi due brani”.

“Abbiamo iniziato senza una precisa identità e senza sapere dove indirizzare la nostra musica. Poi abbiamo trovato un punto di incontro tra i nostri diversi gusti musicali e abbiamo concretizzato il nostro progetto puntando tutto sul cantautorato italiano e sul rock alternativo, un rock che ricorda un po’ quello a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, strizzando l’occhio al grunge. A breve dovrebbe uscire anche il nostro primo EP”.

“Il contest ti permette di incontrare tanti artisti diversi, tanti generi diversi e quindi di avere tante ispirazioni diverse. Sicuramente è un’idea valida per promuovere la musica a 360 gradi”.