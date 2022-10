Roncaglia, impegno dell’Amministrazione Comunale per limitare l’impatto del traffico pesante. Rabuffi (ApP): “Passano 1200 camion al giorno, situazioni di grosso disagio per i cittadini ” – AUDIO

Roncaglia, impegno dell’Amministrazione Comunale per limitare l’impatto del traffico pesante. La mozione per stabilire alcuni interventi da effettuare nella frazione di Piacenza, presentata dal Alternativa per Piacenza nell’ultimo Consiglio Comunale, ha ottenuto il voto unanime dell’aula.

“Nell’abitato di Roncaglia passano 1200 camion al giorno secondo i miei dati – spiega a Radio Sound il Consigliere Comunale di Alternativa per Piacenza Luigi Rabuffi – ed è una previsione in aumento. Gli abitanti della zona, oltre al traffico, vivono una situazione di grande disagio per l’inquinamento. In particolare perché si ritrovano in mezzo a un grandissimo sistema logistico che va dalle Mose fino a Castelvetro e ha vicino l’autostrada A21”.

Ora però ci sono novità

“Sì, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a mettere in campo una serie di iniziative. La più importante è il coinvolgimento di altre istituzioni, come la Prefettura che si relaziona con Anas, per immaginare un sistema che impedisca ai mezzi pesanti di transitare per il centro di Roncaglia. Poi ci sono altre iniziative come l’attivazione di un autovelox e la creazione di un’area sicura per chi transita a piedi o in bici. Pedoni e ciclisti corrono rischi altissimi. Poi serve un asfalto fono-assorbente. Perché il continuo passare dei camion fa tremare i vetri delle case e il rumore è pesantissimo”.