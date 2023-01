Conto in rosso per la Sanità, Donini: “Urgente un confronto col governo, ma il nuovo ospedale non è a rischio” – AUDIO

“I conti in rosso delle Ausl non mettono a rischio il nuovo ospedale per Piacenza”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità, Raffaele Donini, a margine dell’incontro avvenuto in Sala Colonne, nel nosocomio piacentino, per il rinnovo degli accreditamenti per il trapianto di cellule staminali.

I conti in rosso che caratterizzano praticamente tutte le aziende sanitarie locali non possono compromettere gli investimenti decisi e finanziati. “Possono però renderci la vita difficilissima in termini di sostenibilità del sistema sanitario nazionale e regionale”, dice Donini.

“Per questo anche ieri in Commissione Nazionale Salute tutti gli assessori di tutte le Regioni hanno chiesto urgentemente un incontro ai due ministri, della Salute e del Tesoro, per presentare una situazione ormai insostenibile sia per la carenza di personale sanitario, in particolare nell’ambito dell’emergenza – urgenza, sia per il mancato rimborso alle Regioni delle spese sostenute per il Covid e per il caro-energia: ricordiamo che nel 2023 i soldi per la sanità sono ancora meno rispetto al 2022 perché l’inflazione sta erodendo anche quel poco che si era messo nel fondo. Quindi occorre subito un incontro tra Regioni e Governo per rimettere la Sanità in posizione centrale tra le priorità dell’azione di Governo”.