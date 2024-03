Rotary Expo sabato 23 marzo la prima fiera dedicata ai service e ai club dei distretti 2050 e 2072

Rotary Expo, la prima fiera dedicata ai service e ai club dei due distretti rotariani confinanti 2050 e 2072. Sarà la splendida ex chiesa di Sant’Agostino a tenere a battesimo, sabato 23 marzo dalle 9.30 alle 18 questo atteso evento. Una data scelta non a caso, in quanto il 22 marzo cade la Giornata mondiale dell’Acqua, il bene più prezioso della nostra umanità.

Rotary Expo un evento dedicato all’acqua

“La nostra fiera dei service e dei club – spiega il governatore del Distretto 2050, Luigi Maione – insieme agli amici del Distretto 2072 è dedicata all’acqua, a quel bene primario, essenziale per la vita di tutti i noi e di tutti i popoli della Terra. Noi rotariani lo sappiamo bene perchè fornire acqua e strutture igienico-sanitarie è una delle nostre 7 aree di intervento, a livello locale e internazionale, perchè senza Acqua non c’è Pace. E’ davvero compito arduo ricordare gli innumerevoli interventi che i nostri soci pronti ad agire seguendo la nostra linea guida service above self, progettano e realizzano trovando soluzioni adeguate ai problemi che assillano l’umanità. Ed è per questo motivo che invitiamo i cittadini a visitare la nostra Fiera, perchè scopriranno tante iniziative con le quali creiamo speranza nel mondo, mettendo a terra il motto che il presidente internazionale Gordon McInally ha coniato per quest’anno rotariano”.

Rotary Expo con sorriso, passione e gioia

“A Piacenza ci incontreremo tutti noi, con il sorriso, la passione e la gioia di cui il nostro fondatore, Paul Harris parla nei suoi scritti. Scambieremo strette di mano, creeremo nuove relazioni, ci daremo ispirazione l’uno con l’altro e sì, rotariani, rotaractiani e interactiani saranno, con le loro storie personali e i service dei loro club, i protagonisti della “Fiera del Bene”. Lungo le due regioni che si adagiano sul Po, avremo l’occasione per realizzare insieme nuove partnership per creare speranza nel mondo, per chiederci insieme cosa possiamo fare per fare la differenza e unire i motti di questi tre anni rotariani: immaginiamo la magia del Rotary creando speranza nel Mondo”.

Rotary Expo due convegni su Acqua e Pace

Nel corso della giornata, a contorno della Fiera, vengono organizzati due convegni nei quali si parlerà di Acqua e di Pace. Su questi temi, sui quali dobbiamo tutti interrogarci, aiuteranno a riflettere relatori rotariani di grande prestigio.

Rotary Expo i relatori

Tra questi Valarie Waffel, una vita spesa per il Rotary al servizio dell’umanità. Già vice presidente internazionale, è ora alla guida della Commissione internazionale sulla DEI, Diversità, Equità, Inclusione.

Rotary Expo gli Assessori a ambiente e Agenda 2030

“Ringraziamo i Distretti Rotary 2050 e 2072 – sottolineano gli assessori all’Ambiente e all’Agenda 2030 del Comune di Piacenza, Serena Groppelli e Francesco Brianzi – per la sensibilità con cui hanno improntato questo evento alle questioni fondamentali del nostro tempo, in quell’ottica di solidarietà, umanità e inclusione sociale che da sempre muove l’impegno dei Service e dei Club di tutto il mondo, di cui così spesso anche la nostra comunità è stata testimone grazie a innumerevoli iniziative benefiche. Cercare di fare la differenza, per un mondo migliore: questo valore fondamentale è di ispirazione per tutti e siamo orgogliosi che Piacenza sia al centro di un appuntamento che unisce, nel nome di questi principi, province e regioni diverse”.

Il Governatore del distretto 2072

“Sono estremamente lieta – dichiara il governatore del Distretto 2072, Fiorella Sgallari – di aver lavorato in sinergia con il Distretto 2050 per realizzare questa bellissima iniziativa, l’Expo. Ma ciò che apprezzo particolarmente, è l’obiettivo dell’Expo e cioè quello di poter far conoscere al pubblico tutto quello che il Rotary realizza al di sopra di ogni interesse personale, con la volontà di essere laddove c’è necessità e fare ciò di cui c’è bisogno. Noi per esempio del Distretto 2072 Emilia Romagna Repubblica di San Marino, abbiamo avuto l’alluvione che ci ha assorbito moltissimo e in conseguenza della quale abbiamo raccolto circa un milione di euro, impiegati per fornire aiuti immediati e di ricostruzione. Nelle zone romagnole alluvionate abbiamo fatto tanti progetti a livello distrettuale, e anche insieme insieme ai Club che appartengono a questo territorio”.

Le attività del distretto

“Ma il Distretto ha realizzato tanto altro ancora, come un concerto per la pace con la presenza di 1.350 persone, rotariani e cittadini, nella chiesa di San Petronio a Bologna in piazza Maggiore antica e bellissima, per raccogliere i fondi utili a mandare 40 bimbi orfani, ucraini, in vacanza quest’estate per due settimane in Romagna, per sollevarli dalla difficoltà della loro vita di orfani non certo facile. Abbiamo fatto un progetto per gli orti terapeutici, rivolto a giovani ad anziani e a persone con varie problematiche. Pensato ai giovani, una delle Mission del Rotary, creando un grosso e articolato progetto. All’interno c’erano per esempio delle trasmissioni televisive andate in onda sull’emittente regionale TRC, nelle quali giovani startupper raccontavano il loro progetto a due rotariani esperti dello stesso ambito lavorativo, e abbiamo creato sinergie e contatti importanti”.

“Allo stesso tempo per i giovani abbiamo organizzato formazione, riaperto il bando per le startup che facciamo da anni, il progetto Virgilio che crea tutoraggio tra rotariani e professionisti e imprenditori al servizio di giovani che hanno bisogno di essere aiutati per creare la loro impresa e tanto altro ancora. Siamo dunque molto lieti di partecipare a questo Expo per farci conoscere maggiormente dal pubblico e aprire nuove strade, per dare il nostro supporto e il nostro aiuto ancora a più persone e a situazioni di fragilità di varia natura”.