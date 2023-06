Rottofreno, Veneziani lascia la Giunta per motivi di lavoro, al suo posto Romina Cattivelli. Manutenzione dei defibrillatori, donazione da un privato – AUDIO

Rottofreno, Veneziani lascia la Giunta per motivi di lavoro, al suo posto Romina Cattivelli. Donazione per la manutenzione dei defibrillatori. La Sindaca Paola Galvani è intervenuta a Radio Sound per dare due notizie che riguardano il suo Comune.

L’ex Assessora ai Servizi Sociali Elena Veneziani di è dimessa per impegni di lavoro restando però in Consiglio Comunale con il ruolo di capogruppo di maggioranza.

La mia scelta – spiega la Sindaca Galvani – è ricaduta sull’avvocato Romina Cattivelli che negli anni ha anche dimostrato di avere una sensibilità molto spiccata rispetto a questi temi. E’ Presidente di Armonia e di altre associazioni che si occupano di cose sociali e tutta una serie di tematiche che riguardano la fascia più debole della popolazione. Proprio per queste caratteristiche la scelta è andata su di lei.

Manutenzione defibrillatori con il contributo di un concittadino

Il signor Novara – commenta Galvani – che ha uno studio dentistico a Rottofreno, non è nemmeno residente sul territorio, ma ha deciso che una parte dei suoi utili doveva essere devoluto alla comunità di Rottofreno. Per questa ragione ha voluto dare un contributo per la manutenzione dei defibrillatori e quindi per noi è un’azione virtuosa che speriamo sia da esempio anche per altri. Noi abbiamo una rete di strumenti salva vita molto capillare, siamo uno dei comuni più cardioprotetti della provincia di Piacenza, ma non basta acquistarli perché c’è bisogno di tanta manutenzione, quindi ci sono diverse spese per mantenerli attivi ed efficienti al 100%.

Rottofreno, la nuova Assessora Romina Cattivelli: AUDIO intervista