Ruba due monitor per computer dalla scuola, giovane identificato e denunciato dai carabinieri

La scorsa notte i carabinieri della Stazione di Borgonovo Val Tidone hanno denunciato un giovane ladro per furto aggravato.

I militari hanno accertato che intorno alle 21,00 del 20 dicembre 2022, in Castel San Giovanni presso l’Istituto Scolastico “Marcora” di quella via Sauro, il giovane si è introdotto all’interno del plesso scolastico ed ha asportato due monitor per computer.

I militari di Borgonovo Val Tidone, infatti, dopo aver effettuato un primo sopralluogo ed avviato immediatamente le ricerche, hanno rintracciato il giovane che è stato trovato in possesso anche di un altro computer che era stato asportato la sera precedente presso il medesimo istituto.

Tutto il materiale recuperato è stato consegnato al responsabile della struttura scolastica.

Il giovane è stato fermato mentre era in compagnia di altri due uomini, uno dei quali è stato trovato in possesso di qualche grammo di hashish e per questo è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di droga.