Ruba il telefono a una commessa e fugge, “placcato” da un passante e arrestato

Nel pomeriggio del 30 aprile le volanti hanno tratto in arresto un cittadino italiano per rapina, soggetto pregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio. In zona Farnesiana all’interno di un esercizio commerciale il soggetto aveva dapprima distratto una commessa per poi sottrarle il telefonino.

La ragazza, accortasi della situazione, ha inseguito il ladro invocando aiuto. La urla hanno attirato un giovane che è riuscito a bloccare a terra il colpevole. Contestualmente è intervenuto il personale della polizia di stato che provvedeva all’arresto e alla restituzione del telefono alla giovane. Lunedì si terrà il processo per direttissima