Rugby – Il Piacenza batte il CUS Milano e bussa alla porta della Serie A

Piacenza Rugby vicinissimo alla promozione in Serie A; con la preziosa vittoria sul CUS Milano sale a 96 punti in classifica ritrovandosi a solo quattro punti da quota 100, considerata la soglia per raggiungere la matematica certezza della promozione. Al termine del campionato mancano infatti soltanto due partite con dieci punti a disposizione, e visto che il Lecco si trova a 89 punti potrà al massimo raggiungere quota 99.

Vincendo domenica prossima sul sintetico di Recco, i biancorossi avranno quindi la possibilità di raggiungere e forsanche superare “quota 100”, aggiudicandosi così la promozione in seria A con un turno di anticipo.

Tanto entusiasmo e anche un po’ di tensione nel pre-partita, ma la squadra scesa in campo ha presto sciolto ogni dubbio e regalato agli appassionati presenti in tribuna bel gioco e divertimento, soprattutto nel primo tempo quando i biancorossi hanno espresso un gioco veloce, dinamico e con belle azioni corali, dominando la generosa squadra avversaria che nulla ha potuto contro lo strapotere dei padroni di casa.

Ora tutte le attenzioni sono per la gara di domenica prossima quando i biancorossi avranno la

possibilità di chiudere il campionato e di ritornare in Serie A dopo otto anni di assenza.

Marco Campominosi

Piacenza Rugby – Cus Milano 43 – 17

PIACENZA RUGBY: Beghi, Viani (1’ st Botti), Zampedri, Castagnoli (1’ st Trabacchi), Bacciocchi, Cisint, Negrello (17’ Fermi), Cornelli (1’ st Bilal), Marazzi, Roda, Benkhaled, Lekic (1’ st Casali A.), Codazzi, Bertelli (1’st Alberti M.), Alberti A. (25’st Viganò) All. Grangetto.

ARBITRO: Bisetto di Treviso.

MARCATORI: 9’ mt Alberti A. (5-0); 13’ mt Lekic (10-0); 21’ mt Marazzi tr Fermi (17-0); 35’mt Cornelli tr Fermi (24-0); secondo tempo: 6’ mt Ben Khaled tr Trabacchi (31-0); 15’ mt Dufour tr Macchi (31-7); 21’ mt Ghelli (31-12); 30’ mt Ghelli (31-17); 34’ mt Casali A. (36-17); 37’ mt Marazzi tr Trabacchi (43-17).