Rugby – Il programma del weekend dei Lyons: riposa la Serie A, trasferta insidiosa per i Cadetti

Il mese di novembre si chiude con un altro intenso weekend di rugby per le squadre Lyons: nonostante il riposo della prima squadra, tanta carne al fuoco per i colori bianconeri nel prossimo fine settimana.

Trasferta da non sottovalutare per la Squadra Cadetta, che farà visita domenica al Bologna Rugby Club. L’obiettivo è quello di restare imbattuti e continuare a dettare legge nel Girone Promozione di Serie C. I ragazzi di Baracchi e Solari scenderanno in campo al “Bonori” di Bologna alle ore 14.30 di domenica 26 novembre.

Le giovanili

Seconda trasferta consecutiva per l’Under 16, a caccia della prima vittoria nel Girone Interregionale. I ragazzi di Rossi, Bedini e Cemicetti affronteranno la lunga trasferta di Lucca per sfidare il forte Bellaria Cappuccini nella giornata di domenica alle ore 13.00.

Torna in campo la formazione Under 14 Lyons, che sabato pomeriggio ospiterà sul proprio campo di casa, la “Sede” di Via Rigolli i pari età del Rugby Parma.

Sabato di festa e rugby per il Settore Propaganda, che ospiterà la seconda tappa degli Eventi Multisportivi organizzati dal Comitato Regionale Emilia Romagna in collaborazione con Sport e Salute nella nostra regione. Inizio attività alle ore 15 al Beltrametti, per l’evento organizzato insieme a Piace Volley, Piacenza Rugby e Judo Shiai.