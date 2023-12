Rugby – La Cadetta dei Lyons non si ferma più: 8 su 8 nel girone d’andata

La Cadetta dei Lyons mette sotto l’albero l’ottava vittoria in otto incontri del Girone Promozione di Serie C, mettendo in campo l’ennesima prova di forza della stagione ai danni del coriaceo Rugby Forlì. Cinque mete e l’ennesima perfetta prova difensiva bastano per consegnare ai bianconeri il titolo di “Campione d’inverno”, che i ragazzi di Baracchi e Solari sono decisi a tramutare nella tanto sognata promozione in Serie B a fine stagione.

Nonostante alcuni elementi lasciati a riposo, la qualità della prestazione non è calata. I bianconeri hanno messo in campo una prova solida e propositiva, che sarebbe potuta valere anche uno scarto più grande con un po’ più di precisione. Merito anche all’ottima difesa del Forlì, che ha negato più di una segnatura ai Lyons nelle loro sortite offensive. La partita si può comunque dire dominata dai bianconeri, con gli ospiti che sono entrati solo una volta nell’area dei 22 avversaria e usciti a mani vuote. Unica nota negativa di giornata gli infortuni a Ugolotti ed Espinoza, usciti già nel primo tempo acciaccati.

Il Campionato di Serie C va in “letargo” con i Lyons al primo posto, avendo chiuso il girone d’andata imbattuti e con 39 punti conquistati sui 40 disponibili. Non è ancora il momento per alzare le mani dal manubrio: l’Imola insegue a 5 punti di distanza e resta una spina nel fianco per i bianconeri, che dovranno sudarsi la promozione in Serie B fino all’ultima giornata.

Sitav Rugby Lyons vs ER-Lux Forlì 38-0

Sitav Rugby Lyons: Nakov; Zucchini, Ugolotti, Profiti, Bart Cobbah; Groppelli N, Repetti; Bassi, Bongiorni, Bellani; Pozzoli, Petrusic (cap); Espinoza, Borghi, Bosoni. All. Baracchi Solari

Tabellino : 1T: 4’ cp Groppelli N (3-0), 15’ m Petrusic tr. Groppelli N. (10-0), 33’ m Borghi tr Groppelli N (17-0), 40’ m Bassi (24-0). 2T: 61’ m Bart Cobbah tr Groppelli N (31-0), 64’ m Nakov tr Groppelli N (38-0).

Federico Ghezzi Man of the Match: Nikola Nakov