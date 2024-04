Rugby – L’Under 18 dei Lyons espugna la tana dei Centauri con bottino pieno

Trasferta umbra vittoriosa per l’Under 18 Lyons, che torna a casa da Città di Castello con bottino pieno e una bella prova corale. 8 mete marcate, a fronte della singola messa a segno dai padroni di casa, rendono al meglio il divario tra le squadre, che vede ora i bianconeri a una sola lunghezza dalla vetta del Campionato Interregionale, mentre i Centauri si trovano al 7° e penultimo posto.

Pronti, via ed è Isola a trovare il varco giusto per aprire le danze, aprendo le marcature dopo 5’. Pronta la reazione dei Centauri, che accorciano presto le distanze con un calcio piazzato. Ma i bianconeri non sembrano patire le fatiche della lunga trasferta, e nel finale di primo tempo chiudono già i conti: al 13’ Comizzoli firma alla bandierina la meta del +7, poi negli ultimi 10 minuti di frazione i giovani leoni segnano altre tre volte, con gli avanti D’Onofrio e Bolzoni e con Beghi per i trequarti. In vantaggio sul 3-31, i Lyons alzano un po’ il piede dall’acceleratore, trovano la prima meta della ripresa dopo 20’ con Pagliafora. I Centauri marcano la propria meta di consolazione, prima del finale a tinte bianconere con la bella doppietta di Seminari che assesta il punteggio sul 10-48 finale.

Una prova molto solida, che lancia i Leoni verso il finale di stagione. Il rush finale si prospetta infuocato, con le prime tre della classe racchiuse in due punti: il Valorugby Emilia è in testa, con Lyons e Pesaro che lo tallonano e sono pronte a sfruttare i passi falsi dei diavoli. A tre giornate dalla fine tutto è ancora in bilico, con gli scontri diretti che faranno la differenza.

Centauri Rugby vs Emilbanca Rugby Lyons 10-48

Emilbanca Rugby Lyons: Torricella; Locca, Seminari, Beghi, Comizzoli; Russo, Isola Fil; Camoni (cap), Barbieri, Konte; Isola Fr, Marceta; D’Onofrio, Bolzoni, Montesissa. Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Marcature: pt: 3’ m Isola (0-5), 5’ cp Centauri (3-5), 13’ m Comizzoli (3-10), 25’ m Bolzoni tr Russo (3-17), 30’ m D’Onofrio tr Russo (3-24), 33’ m Beghi tr Russo (3-31). ST: 55’ m Pagliafora (3-36), 61’ m Centauri tr (10-36), 57’ m Seminari (10-41), 70’ m Seminari tr Torricella (10-48)