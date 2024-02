Rugby – L’Under 18 Emilbanca Lyons sbanca Pesaro e si porta in vetta al Campionato Interregionale

L’Under 18 Emilbanca Rugby Lyons banca Pesaro e compie il tanto atteso sorpasso in classifica ai danni dei marchigiani, al termine di una prova maiuscola dei giovani Leoni di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani. Sul campo della capolista e imbattuta Pesaro Rugby, i bianconeri hanno messo in campo una grande prestazione, che li ha portati a chiudere il primo tempo in ampio vantaggio e a non soffrire troppo nella ripresa.

La cronaca

La solita grande difesa dei giovani Leoni, unita a un atteggiamento aggressivo e a una forte determinazione, sono state la chiave per la vittoria, costruita con un primo tempo perfetto. Fin dai primi minuti i bianconeri hanno messo in difficoltà gli avversari, affidandosi al proprio pacchetto di mischia: al 6’ apre le marcature Pellarini di potenza. Nonostante la fatica della trasferta, i Lyons non si sono risparmiati, tenendo in scacco gli avversari per tutto il primo tempo. Al 18’ Franzoso trovava il varco giusto nella difesa per la seconda meta dei suoi, e al 28’ lo stesso trequarti bianconero allungava con un’altra meta, favorita anche dalla superiorità numerica dei bianconeri per un cartellino giallo inflitto ai padroni di casa.

Con il comodo vantaggio accumulato i Leoni hanno cercato anche la segnatura del punto di bonus, ma è stata negata dalla difesa del Pesaro, rimasta combattiva e tenace per tutta la gara. Nel finale i padroni di casa hanno anche trovato la meta della bandiera, che però non intacca la grande prova dei Lyons.

Con i 4 punti della vittoria i giovani Leoni si sono portati in vetta alla classifica, a pari punti con lo stesso Pesaro. La lotta nel Girone Interregionale si è ingarbugliata nell’ultima giornata, con la vittoria di misura del Bologna sul Valorugby: ora le prime 4 della classifica sono raccolte in tre punti. Non c’è tempo per festeggiare dunque, con i Lyons che ospiteranno l’Unione Firenze questa domenica nella VII giornata.

Pesaro Rugby vs Emilbanca Rugby Lyons 5-21

Emilbanca Rugby Lyons: Torricella; Belforti, Beghi, Franzoso, Seminari; Russo, Viti; Camoni (cap), Barbieri, Mazzocchi; Konte, Isola Fr; Pellarini, Bolzoni, Montesissa. Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Marcature: pt 6’ m Pellarini tr Russo (0-7), 18’ m Franzoso tr Russo (0-14), 28’ m Franzoso tr Russo (0-21)

st 67’ m Pesaro

Cartellini: 21’ Cartellino giallo Pesaro, 66’ giallo Konte