Rugby Lyons – Sconfitta indolore per l’U19 dei bianconeri

Se la sconfitta di oggi è stata indolore dal punto di vista della classifica, dato che l’U19 passa dei Lyons passa comunque alla fase interregionale grazie alla vittoria del Colorno sul Valorugby, per il modo in cui è maturata, oseremo dire che scotta, anzi brucia.

Vero che ancora una volta, ci si presenta con l’infermeria piena e scontiamo sempre un gap fisico piuttosto importante con gli avversari, ma i nostri, dovendo rincorrere sin dal 1′ minuto, spendono una quantità pazzesca di energie anche nervose, e non riescono ad avere la meglio, complice anche una giornata decisamente no del reparto nevralgico della squadra.

La collezione di sbagli (vedi il numero impressionante degli “in avanti”, per esempio) è da vera galleria degli orrori. Imperdonabile, poi, non approfittare per ben due volte della superiorità numerica dovuta a due cartellini gialli rimediati dagli avversari.

Ci sarà da lavorare, e tanto, per il duo Bergamaschi & Paoletti, per affrontare con decisione i prossimi difficili impegni che attendono la nostra squadra.

LYONS – MODENA 12-25

Lyons: Nakov, Nemeth (5’ 2T Cassinari), Perazzoli, Teruggi (5’ 2T Oppizzi), Bart Cobbah, Solari (22’ 2T Azzini), Fornasari (22’ 2T Dallanegra), Profiti, Spezia, Lomuscio, Rossini, Calandroni, Espinoza (13’ 2T Lanzani), Borchieri, Bosoni.

All. Bergamaschi, Paoletti

Tabellino. 1T: 3′ cp Modena (0-3), 6′ meta Modena nt (0-8), 14′ meta Lomuscio tr Perazzoli (7-8),

24′ meta Modena tr (7-15).

2T: 15′ cp Modena (7-18), 28′ meta Perazzoli nt (12-18), 30′ meta Modena tr (12-25).

Settore propaganda

Domenica 27 febbraio 2022 si è tenuto il festival del rugby dedicato al settore propaganda per le categorie Under7, Under9 e Under11 organizzato dalla società Sitav Rugby Lyons.

Con la fortuna di una giornata primaverile di pieno sole si sono svolte partite fra le società Lyons, Piacenza Rugby, Gossolengo Rugby, Colorno e Val d’Arda Rugby. Circa 150 bambini suddivisi nelle varie categorie hanno giocato insieme per il loro divertimento e quello di famiglie, educatori e dirigenti. I Lyons sono riusciti a schierare 2 squadre per ogni categoria continuando a raccogliere i frutti dell’intenso lavoro svolto negli ultimi due anni.

Il terzo tempo, organizzato da dirigenti e genitori Lyons, si è svolto sul campo della sede grazie al servizio Bar gestito da Sarah Scolari e da alcuni volontari che hanno attivato la griglia con panini con salamella riscontrando un successo immediato.

È il ritorno in campo ufficiale dopo la chiusura natalizia e la pausa forzata decisa per gennaio e quasi tutto febbraio dalla federazione e dalla nostra società.

Gli impegni futuri saranno a cadenza quasi settimanale e proseguiranno con il calendario federale e con la partecipazione a diversi tornei organizzati a livello nazionale da alcune società.

U15

BOLOGNA – LYONS 0 – 15

Convocati: Pagliafora, Tosciri, Locca, Cordani, Beghi, Torricela Isola, Konte, Rancati, Mutti, Verbeni, Binati, Sesenna, Barbieri, Mastrocco

A disp.: Antozzi, Uka, Re

Marcatori: Torricella, Pagliafora

Trasf.: Torricella 2/2

Finalmente i Leoncini dell’under 15 sono tornati in campo a Bologna. Hanno vinto 14 a 0 con due mete trasformate, ma non è stata una partita facile. Pur giocando gran parte del tempo in campo avversario si sono perse molte occasioni per disattenzioni, ma la situazione di stop forzato degli allenamenti non ha ancora permesso ai ragazzi di riprendere al meglio i meccanismi di gioco. La vittoria è comunque arrivata ed i giocatori hanno dimostrato molto impegno di buon auspicio per il futuro.