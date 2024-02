Rugby – Lyons sconfitti sul campo della capolista Viadana 24-13

Un avvio in salita condanna i Lyons alla sconfitta sul campo della capolista Viadana, cinica a colpire due volte nel primo tempo su azioni di rimessa e a sfruttare l’indisciplina dei bianconeri per aumentare il vantaggio. Lyons tenaci e combattivi in difesa, che in un paio di occasioni hanno respinto l’attacco del Viadana a un passo dalla meta tenendo in vita la partita, ma che non hanno mai trovato la chiave di volta per superare la difesa del Viadana, la seconda migliore del campionato. Nonostante il cartellino rosso rimediato da Ruiz per un placcaggio alto su Pisicchio al 52’, i Leoni sono arrivati a marcare la loro unica meta al 73’, troppo tardi per sperare in una rimonta.

La cronaca

L’avvio è tutto dei padroni di casa, con l’estremo Sauze, uno dei migliori giocatori del campionato finora, a inventarsi la prima meta dopo pochi minuti su un contrattacco: Bronzini calcia l’ovale oltre la difesa, Sauze è favorito dal rimbalzo che gli mette in mano il pallone e l’argentino scatta fino alla bandierina di meta, rimanendo in gioco per pochi centimetri sul placcaggio di Paz e schiacciando l’ovale. Grande azione personale dell’estremo viadanese, che piega subito la resistenza dei Lyons. Dopo pochi minuti, Roger aggiunge 3 punti con un calcio piazzato, e Viadana tenta la fuga.

I Lyons si affidano al piede di Josè Chico per restare a contatto, con il numero 10 bianconero che centra i pali due volte dalla lunga distanza e riporta i suoi sull’8-6. La partita è confusa e la gestione del pallone è resa complicata dalle condizioni meteo, con pioggia e vento a dominare la scena. Proprio da un pallone vagante nasce la seconda meta dei padroni di casa: Roger raccoglie dalla spazzatura l’ovale dopo una serie di rimpalli a terra e lo mette nelle mani migliori, quelle di Sauze, che può sprintare sulla fascia e servire l’assist a Orellana per la seconda meta al 22’. I Lyons iniziano a dare segni evidenti di nervosismo, che condannerà i bianconeri a non avere mai possesso palla in attacco e non permetterà loro di rientrare in partita. Un calcio piazzato di Roger fissa il punteggio del primo tempo sul 18-6.

Secondo tempo

In avvio ripresa Viadana cerca il colpo del KO, ma la difesa bianconera tiene duro e nonostante e Roger deve accontentarsi di due calci piazzati per allungare le distanze. Al 52’ l’episodio che potrebbe svoltare la partita: Placcaggio alto di Ruiz che colpisce la testa di Pisicchio e cartellino rosso inevitabile. I Lyons provano a portarsi in attacco, ma i primi due tentativi sono sventati a un passo dalla meta. Negli ultimi 10 minuti arriva la meta di Capitan Bruno, ma i Leoni non riescono a trovare un’altra segnatura che varrebbe il punto di bonus, tornando a Piacenza a mani vuote.

Rugby Viadana vs Rugby Lyons 24-13

Marcatori: 4′ m. Sauze (5 – 0) , 8’ CP Roger (8-0), 17’ Chico (8-3), 20’ CP Chico (8-6), 22’ M Orellana TR Roger (15-6), 34’ CP Roger (18-6), 42’ CP Roger (21-6), 46’ CP Roger (24-6), 73’ m. Bruno TR Chico (24-13).

Rugby Viadana 1970: Sauze; Ciardullo (71’ Crea); Orellana, Jannelli (Cap.) (71’ Madero); Bronzini; Roger; Gregorio (58’ Di Chio); Ruiz, Locatelli (51’ Wagenpfeil), Boschetti; Lavorenti (64’ Mannucci); Schinchirimini; Oubiña (58’ Mignucci); Luccardi (67’ Denti); Fiorentini (58’ Mistretta). All: Gilberto Pavan

Sitav Rugby Lyons: Del Bono; Cuminetti; Paz; Zaridze; Bruno; Chico; Fontana (54’ Via); Moretto; Bance (51’ Henderson); Cisse (39’ Van Rensburg); Pisicchio (54’ Bottazzi); Cemicetti (51’ Conti); Tripodo (56’ Morosi); Minervino (71’ Cafaro); Acosta (63’ De Rossi). All: Bernardo Urdaneta

Cartellini: 53’ Cartellino rosso Ruiz (Rugby Viadana 1970), 80’ Cartellino giallo Conti (Lyons Piacenza)

Calciatori: Roger 4/5 (Rugby Viadana 1970), Chico 3/3 (Lyons Piacenza)

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4 , Lyons Rugby 0

Player of the Match: Matias Sauze (Rugby Viadana 1970)