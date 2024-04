Rugby – Piacenza non fa sconti e vince anche in trasferta a Savona 61-7

Né regali né sconti quest’anno al Savona, chiaramente battuto dal Piacenza Rugby nella quart’ultima partita del campionato di serie B, girone 1.

I biancorossi entrano in campo concentrati e decisi a portare a casa tutta la posta in palio, consapevoli dell’importanza della gara in chiave promozione, e ricordando la delusione dello scorso anno quando, sul medesimo campo, dopo aver dominato per più di metà gara e conquistato il punto di bonus offensivo, subirono il ritorno del Savona uscendo sconfitti dal Fontanassa.

Nella rosa convocata da coach Grangetto si segnala il rientro di Bilal in terza linea, rilevato nel secondo tempo da un altro rientro “pesante”, quello di Casali Alessandro di nuovo a disposizione della squadra dopo un periodo di soggiorno all’estero, e con Botti che sostituisce l’influenzato Beghi, nel ruolo di estremo.

Al termine dell’incontro saranno nove le mete messe a segno dai piacentini, cinque nel primo tempo e quattro nel secondo, contro una soltanto realizzata dal Savona nella prima parte del secondo tempo quando il Piacenza rimane in quattordici per venti minuti per i cartellini gialli assegnati a Negrello e Misseroni. Per il Piacenza sono andati a segno Bertelli, Ben Khaled (2), Marazzi, Botti, Bertorello (2), Casali A., Negrello, otto le trasformazioni realizzate dal sempre preciso piede di Negrello.

Le ultime fatiche

Piacenza Rugby in ottima salute quindi, che mantiene a distanza di sette punti l’inseguitrice Lecco e si avvia ad affrontare due importantissime gare: domenica prossima al Beltrametti con ospite il Cus Milano, e quella seguente in trasferta sul sintetico di Recco. Il risultato di questi due incontri determinerà lo “spirito” con cui si giocherà al Beltrametti l’ultima partita del campionato, proprio con il Lecco.

CUS SAVONA RUGBY-PIACENZA RUGBY 7-61

PIACENZA RUGBY: Botti (11’st Fusar Poli), Bertorello, Misseroni, Crotti, Viani (5’st Bacciocchi), Cisint, Negrello, Cornelli, Marazzi, Bilal (20’st Casali A.), Ben Khaled (1’st Roda), Lekic, Battini (1’st Codazzi), Bertelli (1’st Alberti M.), Alberti A (1’st Baccalini).

MARCATORI: 18’ mt Bertelli tr Negrello (0-7); 22’ mt Ben Khaled tr Negrello (0-14); 27’ mt Marazzi tr Negrello (0-21); 35’ mt Ben Khaled tr Negrello (0-28); 40’ mt Botti tr Negrello (0-35). Secondo tempo: 12’ mt Baccino tr Amato (7-35); 22’ mt Bertorello (7-40); 29’ mt Bertorello tr Negrello (7-47); 33’ mt Casali A. tr Negrello (7-54); 36 mt tr Negrello (7-61).