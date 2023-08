Rugby – Sabato 26 agosto il Primo Memorial “Gianni Salerno” in palio tra Zebre Parma ed Ealing Trailfinders

Sabato 26 agosto sarà una giornata storica per il Rugby Piacentino, che ospiterà per la prima volta una franchigia nazionale allo Stadio Walter Beltrametti. Le Zebre Parma, rappresentanti dell’Italia nello United Rugby Championship e nelle Coppe Europee, apriranno la propria stagione a Piacenza, affrontando la formazione inglese degli Ealing Trailfinders, vincitrici di due Championship inglesi negli ultimi tre anni.

Match voluto dai Lyons

La partita è stata fortemente voluta sia da Sitav Rugby Lyons che dalla franchigia ducale, per rinsaldare il legame di amicizia e collaborazione tra le due realtà. Da parte dei Lyons, l’idea di ospitare un incontro internazionale nasce dalla volontà di ricordare il dirigente bianconero Gianni Salerno, tragicamente scomparso lo scorso anno, istituendo così un “Memorial” a lui dedicato. La prima edizione del Memorial “Gianni Salerno” sarà così messa in palio sabato nella sfida tra Zebre Parma e Ealing Trailfinders, incontro internazionale di grande livello che aprirà la stagione delle due formazioni.

Da parte di Zebre Parma, è presente la volontà della franchigia nazionale di radicare il proprio rapporto con il territorio attorno a Parma, sviluppando un importante rapporto di collaborazione con Sitav Rugby Lyons in vista della prossima stagione. La volontà è quella di coinvolgere il pubblico Lyons, club affiliato alla Zebre Family, per renderlo partecipe delle sfide della franchigia ducale.

Data e ora

Oltre al pubblico piacentino, che sosterrà le Zebre nella sfida serale, anche la prima squadra bianconera sarà impegnata nella prima uscita della propria preparazione. Sul campo del “Beltrametti 2” alle ore 18.30 si terrà infatti un allenamento congiunto con i giocatori delle Zebre non impegnati nella sfida serale. Un modo per iniziare a misurare lo stato di forma del gruppo bianconero, in vista dell’imminente inizio della stagione 2023/2024 di Serie A Elite. L’allenamento congiunto sarà aperto al pubblico e potranno assistervi i tifosi bianconeri, che vedranno così per la prima volta in azione i nuovi Leoni di Coach Urdaneta.

