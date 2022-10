Rumori fuori scena, il 26 ottobre incontro al Filodrammatici con Valter Malosti

Si chiamerà “Rumori fuori scena” il ciclo di incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa del Teatro Municipale di Piacenza. Le compagnie ospiti del cartellone Prosa incontreranno il pubblico nel pomeriggio del secondo giorno di permanenza nella nostra città: appuntamento al Teatro Filodrammatici alle ore 17.30.

A curare “Rumori fuori scena” di Teatro Gioco Vita sarà Nicola Cavallari, attore e regista. Il progetto è proposto con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano nell’ambito del programma “InFormazione Teatrale”.

Un incontro informale, una sorta di chiacchierata degli artisti con gli spettatori più affezionati. Per parlare non solo dello spettacolo in scena ma anche di progetti artistici, esperienze teatrali, curiosità. Per conoscere meglio, appunto “fuori scena”, i protagonisti della Stagione di Prosa del Teatro Municipale 2022/2023, direzione artistica di Diego Maj, la diciannovesima organizzata da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Si inizia mercoledì 26 ottobre con Valter Malosti e la Compagnia in scena con “I due gemelli veneziani”, regia di Valter Malosti, produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile del Veneto, Teatro Metastasio di Prato.

Sarà poi la volta, mercoledì 16 novembre, della Compagnia in scena con “Il delitto di via dell’Orsina”, adattamento e regia di Andrée Ruth Shammah, produzione Teatro Franco Parenti e Fondazione Teatro della Toscana.

Si sta verificando per dicembre l’eventuale incontro con Claudio Bisio, ospite al Teatro Municipale di Piacenza con “La mia vita raccontata male”, regia di Giorgio Gallione, produzione del Teatro Nazionale di Genova.

Nel 2023 confermati gli appuntamenti di mercoledì 25 gennaio (con la Compagnia in scena con “Moby Dick alla prova”, uno spettacolo di Elio De Capitani, coproduzione Teatro dell’Elfo e Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale) e di mercoledì 8 marzo (con Anna Foglietta e Paola Minaccioni in scena con “L’Attesa”, regia di Michela Cescon, produzione Teatro di Dioniso e Teatro Stabile del Veneto).

In corso di verifica la disponibilità di Virginia Raffaele, che sarà in scena al Teatro Municipale di Piacenza con “Samusà, regia di Federico Tiezzi, produzione ITC2000, a incontrare il pubblico nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio.

Chiuderà il ciclo “Rumori fuori scena” 2022/2023 mercoledì 5 aprile l’incontro con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna in scena con “Il nodo”, regia di Serena Sinigaglia, produzione Goldenart Production e Società per Attori.

Il programma e l’orario di inizio degli appuntamenti di “Rumori fuori scena” potrebbero subire variazioni per le esigenze delle compagnie ospiti.

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523.315578, info@teatrogiocovita.it