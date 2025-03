Sammaurese – Piacenza LIVE dalle 14:30 su Radio Sound

Piacenza pronto a tornare in campo contro la Sammaurese oggi Domenica 9 Marzo. I 3 risultati utili consecutivi hanno portato in dote 7 punti in più, ma anche tanta consapevolezza per affrontare al meglio queste ultime 8 gare della stagione. Dopo aver battuto Sasso Marconi e Tuttocuio i biancorossi si appresta ad affrontare un altro scontro diretto sul campo dei romagnoli.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Greco, Iob, Zucchini, Somma; Napoletano, Andreoli, Palma, Tentoni, Ruiz; D’Agostino; Castelli. All Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli