Sangiuliano – Piacenza LIVE dalle 15:00 su Radio Sound

Dopo il solido punto conquistato con la Pistoiese al “Garilli” il Piacenza di Arnaldo Franzini sarà di scena a San Giuliano Milanese contro una delle possibili rivelazioni del campionato. La gara si disputerà a porte chiuse, ma biancorossi cercheranno il bottino pieno anche senza il supporto diretto dei propri tifosi.

Segui la diretta di Sangiuliano – Piacenza su RADIO SOUND, la radio ufficiale dello sport piacentino
CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO

Le probabili formazioni

Sangiuliano (4-3-3) Libertazzi, Tafa, Sartori, Centis, Tremolada, Battistini, Bernardi, Redondi, Lupano, Barzago, Ebano. All. Parravicini

Piacenza (4-3-3): Ribero, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Zaffalon, Putzolu, Taugourdeau, Poledri, Mustacchio, Trombetta, D’Agostino. All Franzini

Il pre gara

Franzini verso Sangiuliano – Piacenza: “Una trasferta insidiosa, assurdo giocare di nuovo senza tifosi” – Video

