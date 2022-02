Sanremo 2022, record di ascolti nella seconda serata. Elisa incanta e scatta al primo posto

Sanremo 2022, record di ascolti nella seconda serata.

Il resoconto del martedì sera: chi ben comincia è a metà dell’opera e il terzo Festival della canzone italiana per Amadeus parte davvero con il botto. In particolare grazie agli altissimi, ma temutissimi, dati di ascolto che riportano il calendario alla manifestazione del 2005 presentata da Paolo Bonolis. Ora cosa c’è dietro la porta? La conferma, o caduta, nella seconda serata senza Fiorello e senza i Maneskin, due catalizzatori d’ascolto. Sicuramente non mancano i grandi ascolti, poi ne parliamo, ma il ritmo dell’esordio viene dimenticato. Infatti risulta ostico seguire lo spettacolo, che dovrebbe essere dettato dalle canzoni in gara, tra monologhi e gag (fiacche?) di Checco Zalone. Amadeus comunque non smette mai di ridere e vorrebbe nuovamente sul palco dell’Ariston nuovamente Fiorello: scommettiamo che sarà accontentato?

Sanremo 2022 record di ascolti

La seconda serata del terzo Sanremo di Amadeus fa registrare un risultato che non si vedeva dal 2005. Infattila media di share è del 55,8% come non accadeva dai tempi di Pippo Baudo.

Le canzoni in gara, meglio sentirle alla radio?

Il livello delle canzoni risulta comunque buono e i brani riascoltati all’indomani su Radio Sound sicuramente migliorano l’impressione generale rispetto a esibizioni cariche di emozione e difficoltà tecniche che fanno parte del pacchetto completo del Festival. Inoltre a volte i brani prendono il volo senza la presenza, spesso ingombrante non me ne vogliano i grandi professionisti, dell’orchestra.

Sanremo è sempre Sanremo?

Sì! Una parte del paese dice di non essere interessata ma alla fine l’occhio su Rai Uno lo butta la maggior parte degli italiani. Il termometro? Basta aprire il social più noto, Facebook, e notare quanti commenti, anche tra le proprie amicizie, riguardano il Festival. Su questo punto c’è anche un dato significativo della Rai all’esordio di questo Sanremo: oltre 5,7 milioni di interazioni sulla pagina ufficiale della kermesse. Quindi… se qualcuno vi dice di non seguirlo… potere essere sospettosi.

Pagelle e commenti social della seconda serata

Sangiovanni – “Farfalle”

Piace ai giovanissimi ma rispetto ai precedenti singoli le farfalle non volano. Voto 5,5

Dai social: ma le sue sono canzoni copiaincolla? Il testo può partecipare alla fiera delle banalità.

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Un alieno in canottiera a Sanremo ci voleva dopo tanta uniformità. Bellissimo il testo, il brano è particolare e non da primo ascolto. Voto 7

Dai social: il pezzo non sarebbe male, ma a quanto pare, a Sanremo sono vietate le camicie…

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Non riescono a trovare lo smalto dei primi anni, Sanremo sembra un’occasione persa, il pezzo però riprende quota ascoltato in radio, voto 6

Dai social: Il fantasma “addio voce” che colpì Renga l’anno scorso è entrato in Sarcina

Emma – “Ogni volta è così”

Nell’inciso torna a urlare come ai primi tempi della sua carriera. Peccato, voto 6

Dai social: senza urla la canzone potrebbe essere anche piacevole…

Matteo Romano – “Virale”

È giovane non bisogna infierire, ma il pezzo, condito da banalità nel testo, annoia parecchio chi scrive. Voto 5

Dai social: pronto per l’esibizione di una festa di compleanno

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La TV ritorna in bianco e nero e il Festival sembra non essersi mai spostato dal Casinò. Voto 4

Dai social: troppo trap per i miei gusti

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Travolgenti, la questione di chimica arriva e fa pure tenere il tempo. Brave, voto 7

Dai social: sembrano la versione femminile di Morgan&Bugo. Arriveranno alla fine o litigheranno prima della finale?

Elisa – “O forse sei tu”

Finalmente una cantante che fa vivere il pezzo dall’inizio alla fine perché si comprende ogni parola di un bel testo, non è poco di questi tempi. Merita di vincere. Voto 8

Dai social: lei è lo show, ma anche l’ospite internazionale.

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Elegante e convincente come sempre, dai social scrivono di plagio: È uguale a che sia benedetta della Mannoia! Voto 6,5

Tananai – “Sesso occasionale”

Sagra delle stecche con un pizzico di Vasco e Lauro durante una serata con qualche bicchiere di troppo. Può fare sesso occasionale con chi vuole ma anche stare molto attento alla scelta di un buon vocale coach. Voto 4

Dai social: il mio cane ha abbaiato per tutta

Irama – “Ovunque sarai”

Conosciuto come quello del tormentone estivo ribalta le cose presentando un’intensa ballata smarcandosi dalla solita minestra. Voto 6,5

Dai social: Bravo! Però il centrino addosso era da evitare

Aka 7even – “Perfetta così”

Della serie “un mare di urla”, difficilmente lascerà traccia. Serviva un sacco di autori per un pezzo simile? Voto 5

Dai social: Sta ancora urlando in camerino…

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Lui sembra una versione ridotta degli Stato Sociale e lei senza infamia e senza lode. Voto 6

Dai social: non ho capito una parola, cambio tv?

Il Festival su Radio Sound

Ogni giorno sono previste due rubriche alle ore 9 e alle 17 e un collegamento con Sanremo alle 13 30.