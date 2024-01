Sanremo 2024: Un Festival Ricco di Talenti e Sorprese

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo promette di essere entusiasmante, con una lista di 30 artisti in gara che spazia da veterani a nuovi talenti. Ecco una panoramica dei cantanti e delle loro canzoni.

Alessandra Amoroso – “Fino a qui” Alfa – “Vai!” Annalisa – “Sinceramente” Angelina Mango – “La noia” BigMama – “La rabbia non ti basta” Bnkr44 – “Governo punk” Clara – “Diamanti grezzi” Dargen D’Amico – “Onda Alta” Diodato – “Ti muovi” Emma – “Apnea” Fiorella Mannoia – “Mariposa” Francesco Renga e Nek – “Pazzo di te” Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole” Gazzelle – “Tutto Qui” Geolier – “I p’ me, tu p’ te” Ghali – “Casa mia” Il Tre – “Fragili” Il Volo – “Capolavoro” Irama – “Tu no” La Sad – “Autodistruttivo” Loredana Bertè – “Pazza” Mahmood – “Tuta Gold” Maninni – “Spettacolare” Mr. Rain – “Due altalene” Negramaro – “Ricominciamo tutto” Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita” Rose Villain – “Click Boom!” Sangiovanni – “Finiscimi” Santi Francesi – “L’amore in bocca” The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Speciale Sanremo 2024 Musica, artisti, ospiti e curiosità. Tutto sul festival della canzone italiana.

On-Air su Radio Sound alle ore 8, 12, 13.30, 15, 18

e domenica 11 febbraio dalle 8 alle 13. In collaborazione con

Leggi anche:

Tra i nomi noti, troviamo artisti come Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, e Emma, tutti con esperienze significative a Sanremo. Altri come Irama, Diodato, e Mahmood tornano dopo aver lasciato il segno nelle edizioni precedenti​​​​.

Il festival di quest’anno non solo celebra i nuovi talenti ma anche i veterani. I Ricchi e Poveri, con il maggior numero di partecipazioni al Festival, ritornano quest’anno con la loro canzone “Ma non tutta la vita”. Seguono artisti come Loredana Bertè, Francesco Renga, e Nek, che hanno lasciato un’impronta indelebile nel corso degli anni​​.

Ogni artista porta un unico stile e genere, promettendo di rendere questa edizione una delle più variate e interessanti. Dall’energia pop di Annalisa e Emma, al sound unico di Ghali e Dargen D’Amico, fino alla musica tradizionale italiana dei Ricchi e Poveri, il Festival di Sanremo 2024 è pronto a offrire un ampio spettro di musica e talento.

In conclusione, Sanremo 2024 si preannuncia come un festival che non solo celebra la musica italiana in tutte le sue forme ma offre anche una piattaforma per la scoperta di nuovi talenti e la riscoperta di artisti affermati. Con una combinazione di veterani del festival e nuovi volti, il pubblico può aspettarsi una kermesse piena di emozioni, musica coinvolgente e, sicuramente, qualche sorpresa.