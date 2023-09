Domenica 10 settembre torna lo Sbaracco in centro storico. Un’iniziativa che vede la collaborazione di Confcommercio, Confesercenti, CNA, Associazione Vita in Centro a Piacenza, coordinata e resa possibile ovviamente dal Comune di Piacenza. A illustrare i dettagli dell’iniziativa, accanto all’assessore al Commercio Simone Fornasari sono intervenuti appunto i rappresentanti delle associazioni di categoria e di “Vita in centro a Piacenza”.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’ormai tradizionale appuntamento con lo “Sbaracco”, domenica 10 settembre si renderanno necessarie alcune limitazioni al traffico in centro storico.

Dalle 6.30 alle 20.30, sarà vietata la circolazione – con la sola eccezione dei mezzi di soccorso, dei residenti, dimoranti e fruotiri di posti auto privati, che dovranno procedere con la massima cautela – in via Daveri, via Legnano, via Romagnosi (tra via San Giuliano e via Daveri), via XX Settembre, via Pace, via Chiapponi, via Calzolai (nei tratti tra via Mentana e via Illica, vicolo Mazzini e vicolo Sant’Ulderico), in via Sopramuro, via San Donnino, via Sant’Antonino, nel tratto di corso Garibaldi tra via Illica e largo Battisti, in via Illica e in via San Giovanni, tra il civico 3 e corso Vittorio Emanuele. Il divieto sarà in vigore anche in via Cavour, sino all’incrocio con via Borghetto e via Roma, lungo corso Vittorio Emanuele (lasciando il varco di passaggio per chi proviene dallo Stradone Farnese verso via Venturini), nel tratto d via San Siro tra corso Vittorio Emanuele e il parcheggio Politeama, in via Felice Frasi, via Medoro Savini, piazza Duomo, nel tratto di via Carducci tra via XX Settembre e via Romagnosi, in piazza Cavalli e piazzetta Grida.

I mezzi pubblici potranno transitare lungo l’asse stradone Farnese – via Venturini e in piazza Borgo, provenendo da via Taverna per svoltare in direzione di via Castello.

Dalle ore 6 del mattino sino alle 24 di domenica 10 settembre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati lungo corso Vittorio Emanuele, nel tratto di Stradone Farnese tra corso Vittorio Emanuele e il civico 5, in piazzetta Grida, piazza Duomo, via Chiapponi, via Felice Frasi, via Legnano, via Pace (fronte civico 6), via San Donnino, via Medoro Savini e via Cavour.