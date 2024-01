Scherma – Bossalini (Pettorelli) torna ad allenare la nazionale A

Il Boss è promosso e torna ad allenare nello staff della nazionale Assoluti di scherma. Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli e maestro di scherma, è stato infatti convocato dal coach degli azzurri, Dario Chiadò, per preparare gli atleti che stanno affrontando la Coppa del mondo e, in seguito, parteciperanno alle Olimpiadi in Francia la prossima estate. Attualmente, il Boss è n ritiro con al nazionale a Tirenia (Pisa).

LEGGI ANCHE: Scherma – Interregionale U14: ottimo sesto posto di Franchi (Pettorelli)

«Sono molto contento e orgoglioso di tornare in nazionale Assoluti. Ringrazio Chiadò per la fiducia che ripone in me. Stiamo preparando la prossima tappa della Coppa del mondo che si svolgerà a Doha, in Qatar. Lascio la Under 23, con la quale ho avuto molte soddisfazioni e diversi successi».

Bossalini ritroverà molti atleti che aveva allenato nella Under 20. L’esordio sulla panchina azzurra con la nazionale A sarà in febbraio in Germania, per un’altra prova di Coppa del mondo.