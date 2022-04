Scherma – Il Pettorelli conquista il quinto posto ai Campionati italiani Under 14 con Edoardo Franchi

Buona, per i colori del Pettorelli, la prima giornata della seconda prova del campionato italiano Under 14 di spada. Tra i risultati brillano il 5° posto di Edoardo Franchi (Giovanissimi) e il 14° di Valentino Monaco (Ragazzi).

Il primo giorno di gare – si replica domenica 3 aprile – ha visto l’atteso ritorno del pubblico dopo la fine dell’emergenza Covid – con mamme e papà (in totale circa tremila persone) che hanno affollato il padiglione di Piacenza Expo, che si conferma sempre più location ideale per questo tipo di gare. I tanti visitatori si sono aggirati per la Galleria del gusto, dove in molti hanno apprezzato e acquistato i prodotti piacentini, chiesto informazioni ai desk di Atp e Promo Piacenza Emilia e indicazioni per visitare la città.

Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli

“Molto soddisfatto. Sono contento per Edoardo Franchi che si conferma tra i migliori spadisti italiani della sua categoria e che è arrivato in finale nella sua Piacenza. Buona anche la gara di Valentino Monaco, che ha sfiorato la finale per una sola stoccata. La sua rimane, comunque, una bellissima prestazione. C’è la contentezza per i piccoli atleti del Pettorelli che cominciano ora a gareggiare e per quelli che si confermano ai livelli nazionali”.

Risultati ottenuti anche grazie all’impegno dei coach che hanno seguito, nelle diverse categorie, le giovani spade del Pettorelli. Francesco Monaco, Cesare Masina, Milly Polidoro e Alessandro Sonlieti.

Tutti i risultati

E tra le esordienti va segnalata la buona prova di Giada Di Lorenzo. La spadista (categoria Bambine) frequenta il Pettorelli da pochi mesi e, alla sua prima gara, dopo i gironi è arrivata alla prima diretta superandola, entrando così nei primi 64 posti. Prima gara anche per Emma Gagliardi (Ragazze) e in pedana per il Pettorelli sono scesi anche Cristian Valarezo (Ragazzi), Milo Matrone (Giovanissimi) Linda Bertuzzi e Flavia Gandelli (Bambine).Domenica, in programma altre gare delle categorie Allievi spada maschile e femminile, Giovanissime, Maschietti.

Anche il vice presidente della Federazione, De Bartolomeo

«C’è l’emozione di essere tornati a un clima di normalità. Risentire quel calore e quel sottofondo, anche emotivo, delle gare di scherma è di sicuro una sensazione positiva».

Vincenzo De Bartolomeo, vice presidente Fis (Federazione italiana scherma) è a Piacenza per la seconda prova del Gpg – il campionato Under 14 del 2 e 3 aprile – ed è presente in un giorno speciale: la riapertura delle gare al pubblico, seppure con il rispetto di alcune precauzioni.

«Ho notato che siamo di fronte a una normalità organizzata. In questo posto è chiara la distinzione tra gli atleti, i tecnici e i coprotagonisti, cioè i genitori. C’è lo spazio giusto dove i ragazzi possono tirare, c’è l’area riservata agli atleti. I genitori possono seguire i ragazzi nelle aree prestabilite e transennate. E c’è un ottimo controllo».

L’organizzazione del Pettorelli nella sede di Piacenza Expo (due prove di livello nazionale nell’arco di una settimana) supera ancora una volta l’esame di uno dei vertici della Fis. Quindi, si può dire che il modello Piacenza ha funzionato: «Piacenza funziona sempre». Parole che si accostano a quelle del presidente Fis, Paolo Azzi, il quale aveva elogiato la buona organizzazione e la location per i campionati italiani a squadre della scorsa settimana.

De Bartolomeo non dimentica le iniziative collaterali e fa i complimenti alla Galleria del gusto