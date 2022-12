Scherma, Pettorelli – Monaco conquista il bronzo a Ravenna nella prima prova U14

Nuovo podio per Valentino Monaco che a Ravenna strappa un bronzo nella prima prova del Gran premio giovanissimi (Under 14). Il Pettorelli, nella categoria Allievi che ha visto 190 atleti in pedana, piazza anche Andrea Bossalini all’11° posto posizionando la società piacentina ai vertici della scherma nazionale. In totale, hanno gareggiato 12 atleti biancorossi nelle diverse categorie che hanno visto in pedana centinaia di spadisti di tutta la regione.

Alla gara ravennate, seguiti dallo staff tecnico composto da Alessandro Bossalini, Francesco Monaco e Milly Polidoro, sono scesi in pedana anche Luca Mattiello e Riccardo Morini (Allievi), Edoardo Franchi – buono il suo 28esimo posto – e Milo Matrone (Ragazzi), mentre fra le Ragazze ha tirato Ludovica Nigra. Infine, da segnalare il buon piazzamento di Gabriele Guglielmetti, al 25esimo posto. La spada femminile ha visto in gara quattro atlete nella categoria Giovanissime: Linda Bertuzzi, Ester Chiappa, Benedetta Danese e Flavia Gandelli.

Soddisfatto delle prestazioni delle spade biancorosse il presidente del Pettorelli, Bossalini