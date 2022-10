Schianto frontale tra due auto a Vigolzone, ferito un uomo di 42 anni

Grave incidente a Vigolzone, scontro frontale e due feriti. I fatti sono accaduti ieri sera. Le due vetture stavano viaggiando lungo via Roma quando, per motivi da chiarire, si sono schiantate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica. Necessario anche il lavoro dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere una delle due persone coinvolte. Mentre uno dei conducenti, un uomo di 53 anni, ha riportato solo lievi lesioni, per il secondo, un 42enne, si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso di Piacenza: non sarebbe comunque in pericolo di vita. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.