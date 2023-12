Schianto tra due auto a Castel San Giovanni, due feriti. Due vetture stavano viaggiando in via IV Novembre quando, per motivi da chiarire, si sono scontrate.

L’impatto è stato violento e i due conducenti, due uomini di 50 anni, sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118.

Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i sanitari hanno condotto i due feriti al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.