Schianto tra due auto sulla Statale 45 alle porte di Rivergaro, grave un uomo trasportato a Parma.

Grave incidente alle porte di Rivergaro. Due auto stavano viaggiando lungo la Statale 45 quando, all’altezza dell’incrocio per Ancarano, si sono scontrate. Ancora da accertare l’esatta dinamica dello schianto: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro che stanno cercando di appurare quanto accaduto.

Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato le due persone rimaste ferite dai rispettivi abitacoli. Uno dei due uomini coinvolti, in particolare, ha riportato gravi lesioni e per lui i sanitari hanno disposto il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma.