Ancora sciopero ad Amazon dopo il discorso del general manager sulla prassi “all hands”

“Basta parole”. Nel sito di Amazon a Castel San Giovanni non è piccola la distanza tra le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori e la disponibilità che l’azienda sta esprimendo nell’accoglimento delle loro istanze.

Prosegue lo stato di agitazione aperto il 27 del mese scorso, e per oggi, martedì 17 ottobre 2023, è indetto un nuovo sciopero che riguarda tutti i lavoratori diretti e somministrati. Lo sciopero, indetto da CGIL, CISL, UIL (Filcams, Fisascat, Uiltucs; Nidil, Felsa, Uiltemp) coinvolge per un‘ora di lavoro, sia il turno di mattina (dalle 11,30 alle 12,30) che quello del pomeriggio (dalle 16 alle 17) con presidio di fronte ai cancelli.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la vuota prassi del discorso odierno nella sede di Castelsangiovanni del General Manager verso chi lavora, denominata dall’azienda “all hands”.

“Ribadiamo le nostre rivendicazioni anche durante questa giornata, durante la quale Amazon fa finta di ascoltare e condividere con i lavoratori. Discorso quanto mai astratto, incapace di mostrare comprensione per il dato di fatto che a chi lavora, anziché “l’aziendalese” interessa molto di più avere delle compensazioni, perché le mansioni sono usuranti e alienanti, dato che si tratta di continuare a fare avanti e indietro, tutto il giorno, tutti i giorni. Troppo grande, quindi, la distanza fra le chiacchiere del General Manager e la fatica quotidiana: la vertenza prosegue”.

ANCHE UGL IN MOBILITAZIONE

Continua il picco dei ribelli di Amazon a Castel San Giovanni con lo sciopero intermittente. Si esce alle 11:30 subito dopo “All MXP5 teams”. E’ il cosiddetto “All hands”, la riunione di tutte “le mani” che lavorano e dalle quali si attendono magari anche applausi per i grandi risultati che altre “mani” in via prevalente mettono in saccoccia.

Oggi però, finito il discorso di Capitan Uncino (considerando l’origine del All hands), c’è l’ammutinamento per un ora. Convochino UGL per riaprire la trattativa con i lavoratori.

L’iniziativa di oggi non è esclusiva della nostra Organizzazione Sindacale ma è stata promossa anche da altre sigle.