Sciopero Ikea, San Martino risponde ai Si Cobas: “Vogliono decidere al posto delle aziende, così danneggiano lavoro e territorio”

La cooperativa San Martino risponde al sindacato Si Cobas che ha avviato uno sciopero a Ikea. Di seguito la nota della cooperativa.

La nota della cooperativa San Martino

In relazione allo sciopero iniziato il 24 aprile 2024 presso Ikea e alla nota stampa diffusa da Si Cobas, appare oggettivamente chiaro che questa sigla sindacale vuole decidere e scegliere quali sono le aziende che possono avere in appalto i lavori. Certamente non la Cooperativa San Martino perché non si piega ai loro voleri e porta avanti da quasi quarant’anni l’essere cooperativa secondo quanto è scritto nell’art. 45 della Costituzione che “riconosce la funzione sociale della cooperazione”.

Da importante realtà del tessuto sociale ed economico piacentino, con la stessa ragione sociale e lo stesso numero di iscrizione alla Camera di Commercio, San Martino può affermare di aver sempre retribuito i propri lavoratori, soci e non soci, non solo rispettando appieno i contratti nazionali di lavoro, ma in alcuni casi migliorandoli attraverso contratti di secondo livello sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nello stesso tempo è cresciuta attraverso le proprie professionalità, non piegandosi a tariffe al ribasso e alla concorrenza sleale di altre cosiddette cooperative o srl (ma non è un problema di ragione sociale), che anche nel nostro territorio hanno operato per poi sparire evadendo iva e contributi.

I soci lavoratori di Cooperativa San Martino ricevono, oltre alla regolare retribuzione e a premi di produzione nei cantieri con attività performanti, un ristorno economico a bilancio consuntivo da diversi anni, frutto della corretta gestione e del lavoro attento e professionale della dirigenza. Inoltre i soci lavoratori di Cooperativa San Martino sono seguiti dall’Ufficio Soci, creato appositamente per dare assistenza sia ai soci che alle loro famiglie in materia di pratiche per la sanità integrativa, delle opportunità offerte dagli enti bilaterali, dei bandi pubblici comunali della acquisizione della casa e, ultimamente, anche nell’assistenza e consulenza finanziaria.

Cooperativa San Martino è una proprietà diffusa dei soci lavoratori, che partecipano sempre numerosi alle attività e alle assemblee (più di 700 persone anche nel 2023), e vengono quindi messi al corrente delle iniziative e opportunità a loro dedicate, crescendo insieme alla Cooperativa e alla comunità locale, alla quale San Martino presta attenzione e cura.

Non accettiamo logiche che fanno male prima di tutto alla filiera del lavoro, dove un certo sindacato prevarica i ruoli e pretende di poter “decidere” chi va bene e chi no, sostituendosi alle funzioni decisionali che devono essere in capo alle aziende. Anche a causa di questo atteggiamento alcune aziende logistiche hanno abbandonato Piacenza per altri territori, con pesanti conseguenze come un’ingente perdita di posti di lavoro (quasi 300) e un cambio di prospettiva in un comparto strategico, per Piacenza, come quello della logistica.