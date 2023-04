Sciopero Trenitalia, venerdì con possibili disagi anche per i piacentini

Le Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e ORSA Ferrovie dell’Emilia-Romagna promuovono il presidio delle lavoratrici e dei lavoratori in Piazza Medaglie d’Oro presso la Stazione FS di Bologna C.le dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del 14 aprile 2023, in concomitanza con lo sciopero nazionale dei dipendenti di tutta Trenitalia.

Lo Sciopero coinvolge tutti i settori e gli ambiti di Trenitalia: Equipaggi Treno, Manutenzione, Vendita e Assistenza, Uffici.

“Il mancato rispetto degli accordi in essere, l’indisponibilità aziendale a mettere in atto soluzioni concrete alle criticità denunciate da tempo da lavoratrici e lavoratori, turni insostenibili, esternalizzazioni, processi di riorganizzazione aziendale unilaterali e non trasparenti e l’assenza di un adeguato piano di assunzioni, hanno spinto le organizzazioni sindacali a proclamare questo Sciopero nazionale che si svolgerà dalle ore 9,01 alle ore 16,59 di venerdì 14 aprile. Al rifiuto di Trenitalia a un confronto serio, lo Sciopero è l’unica risposta possibile!”, scrivono i sindacati.