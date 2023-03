Incidente in autostrada, quattro tir coinvolti e traffico in tilt. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi lungo l’A1 in direzione Bologna, all’altezza di Piacenza Sud. Lo scontro ha visto coinvolti quattro mezzi pesanti. Sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco da Piacenza e i soccorsi del 118: fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente. La circolazione nel tratto interessato ha subito pesanti rallentamenti.