Scuola elementare si torna ai giudizi, Daniele Novara: “Idea sbagliata, sembra di stare in un Museo Archeologico” – AUDIO

Scuola elementare si torna ai giudizi, Daniele Novara: “Scelta sbagliata, sembra di stare in un Museo Archeologico”. Il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha confermato che ci saranno novità nel prossimo anno scolastico in merito alle pagelle dei bambini della scuola primaria come prevede il ddl attualmente al vaglio della commissione del Senato. Si dovrebbe dunque tornare ai giudizi immediati: insufficiente, sufficiente, discreto, buono e ottimo. Attualmente le formule sono invece: avanzato, intermedio, base e in via di prima acquisizione.

E’ un’ idea sbagliatissima – commenta il noto pedagogista piacentino – in questo modo si fa marcia indietro in modo surreale. La scuola deve adeguarsi al presente e non tornare all’Ottocento. In particolare perché tra i voti in condotta, che possono provocare la bocciatura, e ora la volontà di tornare ai giudizi per i più piccoli, sembra di essere in un Museo di Archeologia e non in una scuola. Sono decisioni che non hanno nulla di tecnico e nemmeno condivise con noi esperti del settore.

Cosa comporta a un bimbo ricevere un giudizio negativo

Le attuali indicazioni cercano di spiegare al genitore e all’alunno cosa sta succedendo nel suo processo di apprendimento. Magari si poteva migliorare questo tipo di impostazione non ritornare indietro. Il bimbo con un giudizio negativo può subire una debacle sul piano psicologico. La sua motivazione ne ha un contraccolpo negativo. Bisogna sostenere il fatto che a scuola si impara sbagliando. Infatti l’errore è la componente prioritaria dell’apprendimento.

Una sorta di castigo

Un’idea espiatoria della scuola. Un luogo non di apprendimento, di interessare, di curiosità e gioia, ma no, così è un luogo di costrizione! E allora scrivete fuori dai cancelli carcere minorile, e basta.

