Scuola, FLC CGIL Piacenza: “Diamo voce al personale scolastico”. Soddisfazione per l’esito delle elezioni RSU – AUDIO

Scuola, FLC CGIL Piacenza: “Diamo voce al personale scolastico”. Il comunicato della sigla cittadina dopo le elezioni RSU.

Gli esiti esaltanti delle recentissime elezioni RSU 2022 presso le istituzioni scolastiche di Piacenza e provincia, al Conservatorio G.Nicolini e al centro di ricerca CREA di Fiorenzuola, hanno valorizzato il lavoro finora svolto con grande abnegazione, nonostante un quadro generale sfavorevole, tra quarantene del personale che avrebbero potuto determinare un calo significativo della partecipazione, i recenti ignobili attacchi alla confederazione CGIL su temi molto delicati e, nell’ambito delle elezioni rsu, alla FLC CGIL che ha dovuto confrontarsi con una campagna elettorale da toni troppo accesi, che non condividiamo.

Ma come recita l’hashtag che ha accompagnato la nostra azione per tutta la campagna RSU 2022 – #FacciamoQuadrato – abbiamo davvero fatto squadra in questi anni durissimi, sostenendo con i nostri principi le nostre battaglie. Abbiamo reagito ad attacchi gratuiti e strumentali usando moderazione, parlando ai lavoratori dei nostri valori e delle nostre conquiste, e di quello che ancora abbiamo da fare. Il personale scolastico ha dato un segnale inequivocabile di sostegno e apprezzamento per un’azione sempre coerente e costante, attraverso la presenza immancabile nelle contrattazioni integrative d’Istituto e nelle assemblee, e la tutela collettiva e individuale.