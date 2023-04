Scuola Primaria di Quarto, una festa per far conoscere un istituto pieno di attività – AUDIO

Una festa e messaggi social per far emergere l’importanza della scuola Primaria di Quarto, frazione di Gossolengo. L’ istituto, frequentato anche da molti giovani di Piacenza, rischia il prossimo anno di non avere abbastanza iscritti per formare la prima classe.

La festa di venerdì 21 aprile dalle ore 17 – commenta l’insegnante Mariarita Agosti – sarà un momento per coinvolgere tutte quelle famiglie. In particolare potranno conoscere un Instituto alternativo molto vicino alla città, ma già in campagna. Una piccola scuola, ma vivace, con tante attività in un ambiente gradevole con piccole classi dai 15 ai 20 alunni. In questo modo riusciamo ad avere un’attenzione particolare a ogni studente. Facciamo attività all’aperto, abbiamo una mensa interna e una palestra ben attrezzata. Le Amministrazioni Comunali crede in molto in questa realtà perché è un luogo non solo di esperienze educative, ma anche di integrazione sul territorio. Quindi vogliono sostenerla con servizi aggiuntivi a favore delle famiglie che iscriveranno i figli nella nostra scuola.

L’insegnante Marzia Marenghi ha descritto le attività della scuola Primaria di Quarto

Tutti i progetti che sviluppiamo durante l’anno scolastico rientrano nell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo di Rivergaro e Gossolengo. Cito la nostra iniziativa dedicata all’accoglienza che per la scuola di Quarto coincide con la “Marcia fuori classe” in programma a settembre. Un evento importante giunto ormai all’undicesima edizione che coinvolge tutte le famiglie del paese, gli ex alunni e la cittadinanza in un’esperienza di festa e solidarietà.

Scuola Primaria di Quarto: AUDIO interviste