Scuole XXV Aprile di Borgotrebbia e Pezzani di Via Emanuelli, la Gilda convoca un’assemblea dei docenti

La Gilda degli Insegnanti convocherà a breve un’assemblea sindacale nel 7° Circolo Didattico di Piacenza al fine di raccogliere tutte le istanze espresse dal corpo docente, relative all’ipotesi di smembramento che riguarda l’istituzione scolastica.

La Gilda nell’incontro avuto nei giorni scorsi con l’Amministrazione comunale di Piacenza, in merito alla proposta di creazione degli istituti comprensivi di Scuola Statale, ha chiesto che nel corso dell’iter venga tenuto in debito conto il parere degli organi collegiali, quello dei Consigli d’Istituto peraltro dev’essere acquisito per legge, seppur non vincolante, ma quello che interessa ancor di più sono i pareri dei Collegi dei docenti di tutte le scuole coinvolte.

Gli insegnanti sono coloro che la scuola la realizzano concretamente e nelle singole sedi scolastiche, salvo scelte personali, solitamente sono titolari a vita. Il corpo docente quale elemento fondamentale della scuola deve avere voce in capitolo, a tal proposito la Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza tiene a precisare che i pareri in merito alla creazione degli istituti comprensivi espressi da altri addetti della filiera scolastica sono del tutto personali.

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Parma e Piacenza, precisa: “L’amministrazione scolastica statale è giuridicamente rappresentata localmente dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Parma e Piacenza (l’ex provveditorato) e non da altri e il corpo docente dalle sei organizzazioni di categoria rappresentative, tra esse anche la Gilda”.