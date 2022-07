Semifinale per accedere all’Italian Blues Challenge il 1 luglio a Castell’Arquato

All’interno della XVIII edizione del Festival Dal Mississippi al Po, venerdì 01 luglio alle ore 21.00 si terrà presso il Parco delle Driadi a Castell’Arquato (PC) la Semifinale Nord Ovest di Italian Blues Challenge, seconda tappa delle semifinali per accedere alla “Italian Blues Challenge 2022”, la manifestazione più importante italiana dedicata al mondo blues e che dà diritto di approdare alle finali europee dell’European Blues Challenge, giunta alla sua 10^ edizione. La tappa del nord-ovest si svolgerà a Castell’Arquato con ingresso gratuito. Si sfideranno quattro gruppi musicali: DataZero, Blues Around, Big Man James e The Crowsroads.

La giuria che selezionerà il vincitore è composta da: Camillo Giacoboni (Organizzazione Fedro Coopèerativa), Franco D’Aniello (Fondatore e flautista dei MCR), Roldano D’Averio (Chitarrista dei RAB4).

La finalissima, prevista per ottobre a Potenza, vedrà partecipare le migliori quattro band o solo/duo, con l’obiettivo di creare un evento sempre più importante, direttamente collegato all’attività svolta dalla European Blues Union.

Contestualmente sarà assegnato il premio Italian Blues Challenge Young del valore di 500€, istituito dal Festival Dal Mississippi al Po che verrà dato alla band giovanile che si è posta in evidenza durante la serata.

Davide Rossi, Presidente Fedro Cooperativa: “Siamo onorati di poter portare il blues a Castell’Arquato in una location così suggestiva e di essere parte dello straordinario mondo blues. Questa competizione ci offre l’occasione di diffondere l’amore per questo genere musicale tanto amato oltreoceano e ancora troppo poco conosciuto qui in Italia. Speriamo possano arrivare in molti a seguire questa tappa della Italian Blues Challenge”.