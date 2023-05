“Senti, Bellezza, Balliamo!”, performance alla Galleria d’Arte Biffi il 16 maggio

Martedì 16 maggio alle ore 11.00 presso la Galleria d’Arte Biffi, in via Chiapponi 39, si svolgerà l’evento dal titolo “Senti, Bellezza, Balliamo!”. L’evento si dividerà in due momenti: alle ore 11.00 la performance della classe 1 B della scuola secondaria di primo grado Dante-Carducci, sede Carducci, e alle ore 12.00 andrà in onda live, direttamente dalla Galleria Biffi, una puntata di Pc Radio Cult con l’intervista all’artista Alessandro Vasapolli e ai ragazzi della classe 1 B.

La performance si inserisce tra le attività ricomprese all’interno del Progetto di Promozione del Benessere a Scuola: coprogettazione del Comune di Piacenza e della Cooperativa Sociale Coopselios le cui azioni sono volte alla prevenzione del disagio scolastico e per una educazione relazionale ed emotiva condivisa. Le attività del progetto sono coordinate dalla Dott.ssa Claudia Molinaroli e prevedono la collaborazione di diversi partner e specialisti come, in questo caso, Ottavia Marenghi, responsabile della Scuola Danza Petit Pas, che insieme alle insegnanti Tagliaferri e Tortora hanno lavorato con i ragazzi della classe 1 B e creato la performance. Il progetto che coinvolge tutti gli alunni e gli insegnati delle scuole del primo ciclo della Città di Piacenza gode della supervisione scientifica dell’Università Cattolica nella figura del prof.re Pierpaolo Triani.

La classe 1 B è riuscita a progettare insieme il percorso, entrando con creatività nel focus della proposta educativa. Questo ha reso possibile far sì che tutti gli studenti e le studentesse si esprimessero “attraverso un dialogo musica-corpo-parole”, che li rappresentasse in modo semplice, spontaneo, originale, ma al contempo profondo.

La coordinazione motoria del singolo è coincisa con quella del gruppo e anche attraverso tale esperienza è stata posta in primo piano la categoria della Bellezza come elemento presente nella vita di tutti, sia in forma visibile sia invisibile.

Natura- Amicizia-Interiorità sono state le idee principali attorno alle quali si è operata la scelta del brano musicale: un unico frammento che per melodia, ritmo e orchestrazione potesse definire la scansione temporale e simbolica del movimento.

Essere classe creativa insieme era l’obiettivo fondamentale ed è stato raggiunto: pochi minuti di espressività mettono alla ribalta un “giovane mondo” che trova nello Spazio Bello di una Galleria d’arte, il giusto luogo in cui stare bene.

Nel dettaglio si è definita la scelta di realizzare la performance presso la Galleria d’Arte Biffi perché proprio in questo mese ospita la mostra “Dance Notes” di Alessandro Vasapolli, espressione artistica di Bellezza e Movimento.