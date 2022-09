Fumava una “canna” alla fermata del bus, nei guai 24enne. Sequestrate piante di marijuana nella zona di Pontedellolio

I Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza, in questi primi giorni della settimana, sono stati impegnati in controlli straordinari del territorio, attuati in tutto il territorio della provincia, con particolare attenzione alle principali arterie stradali, ai centri storici, ai luoghi di aggregazione giovanile e in tutte le zone considerate a rischio.

L’attività di perlustrazione del territorio è stata implementata ulteriormente sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

In tale quadro, i militari della Stazione di Carpaneto Piacentino hanno segnalato un operaio per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Il soggetto è stato controllato alla guida della sua autovettura in Cerreto di Carpaneto Piacentino ed all’esito della perquisizione è stato trovato in possesso di un involucro che conteneva una modica quantità di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Piacenza quale assuntore di droga.

Altro automobilista, invece, è stato controllato in Castelvetro Piacentino alla guida della sua auto da una pattuglia della Stazione di Monticelli d’Ongina. Era alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente e l’autovettura era sprovvista della copertura assicurativa. L’auto è stata sequestrata e l’automobilista è stato denunciato per guida senza patente e mancanza della copertura assicurativa.

Poco dopo mezzogiorno di ieri, 21 settembre 2022, in piazzale Gramsci di Castel San Giovanni nei pressi della fermata degli autobus, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri ha controllato cinque giovani, uno dei quali stava consumando una sigaretta artigianale, con all’interno della “marijuana”. Il giovane di 24 anni spontaneamente la consegnava ai militari, i quali lo hanno segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di droga.

Nel primo pomeriggio di ieri, invece, i carabinieri della Stazione di Ponte dell’Olio, in un’area boschiva in località La Fratta hanno rinvenuto e sequestrato 8 piante di marijuana. Nei pressi delle colture i militari hanno trovato anche 1 flacone di concime, taniche e materiale atto alla coltivazione delle stesse. La sostanza psicotropa e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.