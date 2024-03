Serata in ricordo del giornalista piacentino Vito Neri il 12 marzo

Martedì 12 marzo, alle 18, al PalabancaEventi (Sala Panini) Associazione culturale Luigi Einaudi e Banca di Piacenza promuovono una serata in ricordo del giornalista piacentino Vito Neri a 10 anni dalla scomparsa. Il programma prevede la presentazione dell’ultima fatica editoriale di Domenico Cacopardo Crovini, ex Consigliere di Stato e firma di punta del quotidiano economico Italia Oggi diretto da Pierluigi Magnaschi. “Pas de Sicile – Ritorno a Candora”, questo il titolo del volume per i tipi della Ianieri Edizioni (Collana Le Dalie Nere) è un romanzo che racconta le vicende di Domenico Palardo, magistrato in pensione incaricato dal Comune di Candora (immaginario), di coordinare il volume celebrativo dei 100 anni della costituzione del Comune stesso e scrivere il saggio di apertura dedicato al personaggio che ha creato lo sviluppo del paese con le aziende da lui fondate.

Ma la storia di Siro Sieroni, il personaggio, cela qualche segreto che le figlie cercano di rendere impenetrabile. Indagando e scavando in paese, interpellando il figlio nato da una relazione del Sieroni, Palardo viene a conoscenza dei segreti accuratamente sepolti nella famiglia di questa personalità Minacce, danneggiamenti e un delitto sono la cornice di questa indagine nata per elogiare la memoria di Siro Sieroni.

Il libro sarà illustrato dallo stesso autore – cugino di Vito Neri – in dialogo con Antonino Coppolino. Agli intervenuti, con precedenza ai primi soci prenotati e ai primi clienti prenotati, sarà riservata copia della pubblicazione fino ad esaurimento. Ingresso con prenotazione: prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441 (dal lunedì al venerdì, 9-13 e 15-17).