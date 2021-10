Sergio Pecorara entra nella Lega: “Nuovo slancio, entusiasmo e concretezza alla mia attività politica”

“Care piacentine e piacentini, elettrici ed elettori che avete voluto, nella primavera del 2017, accordarmi tramite il voto, la vostra fiducia, al fine di rappresentare in seno al consiglio comunale le vostre istanze, rivolgo queste parole per correttezza e trasparenza prima di tutto a voi, per spiegare ai cittadini di Piacenza la mia decisione di aderire al movimento della Lega e, conseguentemente, al suo gruppo consigliare in Comune di Piacenza”.

Con queste parole Sergio Pecorara, un passato in Forza Italia e attualmente consigliere comunale nel Gruppo Misto, annuncia pubblicamente di aderire alla Lega.

La lettera di Pecorara agli elettori

“E’ una decisione che mi entusiasma e che ho maturato compiutamente negli ultimi mesi, dopo un periodo in cui, lasciato il partito di Forza Italia a cui sono rimasto iscritto per decenni, non avevo, finora, aderito ad altro movimento o partito, continuando la mia attività consiliare e amministrativa in seno al gruppo misto. Ma, proprio per la mia lunga militanza in un partito, avvertivo da tempo la volontà di riavvicinarmi in modo più organico a quella forza politica che più rappresentasse il mio sentire e il mio pensiero, trovando nella condivisione di un’appartenenza partitica ulteriori stimoli nel rilanciare il mio impegno. In questo, ho trovato nella Lega e nella sua azione politica e amministrativa le maggiori affinità, trovando nei suoi esponenti nazionali che ho potuto incontrare e, a maggior ragione, in quelli locali con cui collaboro da anni, il modo di interpretare questo impegno a me più prossimo e il contenitore ideale dove poter confrontarmi per rispondere in modo sempre più concreto e tempestivo alle esigenze dei cittadini e del territorio. Nei prossimi giorni, quindi, dopo aver fatto richiesta ai vertici locali di iscrizione al movimento, formulerò per iscritto anche la mia volontà di ingresso nel gruppo della Lega in consiglio comunale al Presidente dell’Aula di Palazzo Mercanti”.

“Sono convinto che questa decisione, che mi auguro possiate condividere e sostenere, possa dare alla mia attività politico-amministrativa ancora maggiore slancio, entusiasmo e concretezza. In questi anni, grazie al Sindaco Patrizia Barbieri, che ringrazio per il continuo e costruttivo confronto che mi riserva, e all’amministrazione di centrodestra, ho potuto vedere compiute o in fase di realizzazione “battaglie personali” portate avanti da anni anche dal sottoscritto, come, ad esempio, la messa in sicurezza del passaggio pedonale nell’abitato di Sant’Antonio e l’imminente costruzione del ponte ciclopedonale sul Canale della Fame. Sono le soddisfazioni dei cittadini che ripagano il quotidiano impegno che, prima da presidente di Circoscrizione e poi da consigliere comunale, ho sempre inteso profondere, al servizio della cittadinanza, con passione e trasparenza, cercando di farmi interprete dei bisogni e delle richieste di tutti e che proseguirò ora con ancora più determinazione”.

“Nel ringraziarVi per l’attenzione che riservate al mio impegno politico e ribadendo la mia completa disponibilità al confronto sui temi che attengono la cura e la tutela della nostra comunità e della città che amiamo, porgo con l’occasione i migliori saluti”.

Sergio Pecorara