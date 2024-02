Serie A2 – Assigeco Piacenza, il calendario completo della Fase a Orologio

Ufficiale il calendario della fase a orologio per l’UCC Assigeco Piacenza. Si parte domenica 11 febbraio alle ore 18:00 al PalaBanca contro Vigevano (diretta su Radio Sound) e si chiude domenica 21 aprile al PalaRadi contro la Juvi Cremona.

Ricordiamo che in questa fase del campionato ogni squadra affronterà dieci partite contro le squadre dell’altro girone, sfidando in casa le cinque formazioni alle spalle in classifica (per l’Assigeco: Treviglio, Luiss Roma, Vigevano, Agrigento e Casale Monferrato) e in trasferta quelle sopra posizionate (Trapani, Cantù, Torino, Rieti e Juvi Cremona).