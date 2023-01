Serie A2 – Assigeco Piacenza in trasferta a Casale Monferrato per inseguire la prima vittoria del 2023

Dopo aver salutato il 2022 con una striscia di quattro successi consecutivi l’Assigeco Piacenza si appresta a continuare il suo cammino nella complicata trasferta di Casale Monferrato. I Piemontesi arrivano alla sfida in un momento di forma non stellare (una sola vittoria nelle ultime sette partite), ma risultati a parte la squadra di coach Andrea Valentini non ha mai smesso di esprimere un basket di qualità. I biancorossoblu affronteranno dunque una formazione ben organizzata in un’ostica sfida il cui esito potrebbe rivelarsi determinante in chiave playoffs. Di nuovo al lavoro dopo la pausa natalizia, l’assistente allenatore Fabio Farina ritiene che la squadra possa giovare del periodo di riposo per riprendere il campionato con una marcia in più:

“La sosta è stata più che meritata, credo sia giunta nel momento migliore per ricaricare le pile non solo da un punto fisico, ma anche mentale. Ad inizio anno ci siamo ritrovati in palestra con un ottimo spirito, stiamo lavorando bene in avvicinamento alla partita con Casale e a parte qualche piccolo acciacco da gestire credo che siamo ripartiti con il piede giusto”.

Monferrato

Con un record di 5 vittorie e 8 sconfitte, la squadra allenata da coach Andrea Valentini ospita l’Assigeco col chiaro obiettivo di ottenere due punti di fondamentale importanza per la lotta playoffs. Il roster della formazione piemontese presenta un nucleo piuttosto giovane integrato con qualche mirato innesto d’esperienza. Il backcourt titolare sarà composto da Quinn Ellis, l’anno scorso autore di una buona stagione da 8 punti, 5 rimbalzi e 4 assist di media a Capo d’Orlando e Lucio Redivo, guardia argentina tra le più talentuose del campionato. In posizione di ala piccola ci sarà Matteo Formenti, ex biancorossoblu che per il secondo anno consecutivo sta mettendo la sua esperienza a disposizione della formazione piemontese.

Il reparto lunghi è composto dal capitano Niccolò Martinoni, storica bandiera del club alla dodicesima stagione a Casale Monferrato ed Aaron Carver, eccezionale rimbalzista statunitense ex-Zenit San Pietroburgo. In uscita dalla panchina coach Valentini potrà contare sulle prestazioni dell’ex Imola Luca Valentini e del classe 2002 Nicolò Castellino, l’anno scorso miglior Under 21 del campionato di Serie B con la canotta di Langhe Roero Basketball. Il pacchetto ali è composto da Gianmarco Leggio, tiratore mortifero da oltre l’arco e Matteo Ghirlanda, ex Stella Azzurra arrivato a Casale a metà della passata stagione. Chiudono il roster l’ala grande estone Karl Poom, prodotto del vivaio Novipiù Campus Piemonte e i giovanissimi Lorenzo Mele e Mark Chornohrytskyi.

Il match di andata si è concluso sul punteggio di 65-61 in favore dell’Assigeco, al termine di un combattuto match a basso punteggio risolto sul finale da una prodezza dall’arco di Davide Pascolo.

Come seguire la partita

La partita è visibile in streaming sul sito LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

La gara viene seguita con aggiornamenti in tempo reale sui profili social della società: Facebook (https://it-it.facebook.com/uccassigecopiacenza/) e Instagram (@ucc_assigeco_piacenza).