Serie A2 – Assigeco Piacenza, parla coach Salieri: “La pausa ci serve, dobbiamo recuperare tutti al meglio” – AUDIO

Coach Stefano Salieri parla con i microfoni di RadioSound alla vigilia della piccola pausa che permetterà ai biancorossoblu di recuperare i giocatori acciaccati (vedi Pascolo) e mettere un punto dopo le due sconfitte consecutive accusate con Latina e Treviglio.

“Per quello che è successo a Treviglio e per qualche influenza che non molla, sicuramente questa pausa ci aiuta a recuperare tutti al meglio per poi andare in campo il 7 contro Agrigento. Davanti al nostro pubblico dovremo avere una spinta in più. Dovremo giocare con la testa libera e tanta fiducia, abbiamo l’obbligo di resettare e fare una partita attenta.