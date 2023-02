Serie A2- Benacquista Latina-Assigeco Piacenza, segui il match live dalle 19.00!

Assigeco Piacenza che ,dopo la pesante batosta subita in casa con Rieti, è costretta a risollevare la testa in trasferta contro Latina per ritrovare continuità.

La cronaca del match

Primo quarto

Parte molto forte latina con un parziale di 6-2. palleggio arresto e tiro di Lewis che porta Latina sul 12-6. Pick and roll fantastico tra Cesana e Skeens che schiaccia a canestro 12-8. Schiaccia e subisce il fallo Brady Skeens 12-11. Appoggia al tabellone Cesana e sorpasso Assigeco 12-13. Tap in vincente di Fall dopo la giocata funambolica di Lewis 14-15.

Termina il primo quarto tra Benacquista Latina e Assigeco Piacenza sul punteggio di 14-15.

Secondo quarto

Fallo antisportivo di Parrillo che manda in lunetta Soviero con un due su due 14-17. La prima tripla della partita è di Mcgusty 16-20. Accorcia Viglianisi 18-22. Segna e subisce il fallo Alipiev 21-24. Ancora Alipiev che segna da tre punti 24-24. Grande assist di Cacace per Moretti 26-30. Allungo della squadra di coach Salieri con Pascolo 28-37.

Termina il secondo quarto al Palabianchini sul punteggio di 30-37 a favore di Assigeco Piacenza.

Terzo quarto

Accende la seconda metà di partita Rodriguez con un Jumper a centro area 32-37. Parzialino di quattro a zero per i padroni di casa con la schacciata di Fall 34-37. La tripla di Rodriguez riporta il match in parità 37-37. Bomba di Portannese che riporta i bianco-rosso-blu in vantaggio 39-42. Ancora Portannese dopo la palla persa di Latina 39-44. Dopo il time out di coach Gramenzi arriva la tripla di Viglianisi 42-44. Momento positivo per Latina che pareggia la partita 44-44. Ad Alipiev rispondono prima Portannese e poi Miaschi 46-49. Terza tripla consecutiva per Marco Portannese 46-52.

Termina il terzo quarto tra Benacquista Latina e Assigeco Piacenza sul punteggio di 48-52.

Quarto quarto

Super Portannese in step back porta il punteggio sul 48-54. Risponde immediatamente Moretti con un comodo canestro appoggaito al vetro 50-54. Match in grande equilibrio e Latina riporta la parità con i tre punti di Cacace 55-55. Porta in vantaggio Latina Mike Lewis che segna e subisce il fallo 60-57. Prova ad entrare in partita Mcgusty con un gran canestro dalla media distanza 60-59.

