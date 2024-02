Serie A2 – L’Assigeco attende Casale Monferrato: in palio due punti pesanti – AUDIO

La trasferta di Torino dello scorso lunedì è stata piuttosto amara per l’UCC Assigeco Piacenza, che ha lottato alla pari per più di trentanove minuti di gioco per poi cedere negli ultimi secondi contro una delle corazzate del Girone Verde. Archiviata la sconfitta è subito tempo di voltare pagina, con i biancorossoblu attesi dall’anticipo della terza giornata della fase a orologio in programma sabato 24 febbraio al PalaBanca alle ore 18:30 contro Monferrato Basket. Ripartire dalle buone cose fatte vedere sul campo di Torino sarà sicuramente una delle chiavi per tornare subito alla vittoria.

Le parole di Filippo Gallo su Radio Sound

Il focus su Monferrato

Al penultimo posto nella classifica del Girone Verde con un record di 6 vittorie e 18 sconfitte ma reduce da una strabiliante vittoria casalinga contro la Fortitudo Bologna, il Monferrato Basket è una squadra che finora ha cambiato tante pedine nel roster per trovare il giusto assetto alla conquista della salvezza. La formazione di coach Fabio Di Bella può contare su uno starting five di alta qualità, a partire dal giovane playmaker ex Mantova Andrea Calzavara e dalla guardia a stelle e strisce C.J. Kelly, autore in stagione di una prestazione da 38 punti con 10 triple nell’unica vittoria esterna della stagione dei piemontesi contro Latina, oltre a Dalton Pepper, ala americana al terzo stint in maglia gialloblu, e allo storico capitano Niccolò Martinoni.

A chiudere il quintetto è invece Abdel Fall, pivot originario del Senegal arrivato a stagione in corso da Latina. Dalla panchina escono invece il classe 2003 prodotto del settore giovanile di Trieste Tommaso Fantoma, l’ex Caserta Raffaele Romano, il playmaker Nicolò Castellino, al secondo anno a Casale, e il centro di 213 cm Seraphin Kadjividi. Chiude il roster l’ex Ferrara e Juvi Cremona Tommy Pianegonda.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.