Serie A2 – L’Assigeco insegue il quinto successo consecutivo nella difficile trasferta di Forlì – AUDIO

Il successo casalingo contro Nardò a pochi giorni da Natale è stato un regalo particolarmente gradito in casa Assigeco Piacenza. La prestazione è stata importante anche in considerazione del divario che ora separa i biancorossoblu dalla formazione di coach Di Carlo, che segue in classifica a quattro punti di distanza. L’energia e l’intensità messa in campo dall’Assigeco sarà necessaria anche nel prossimo incontro di campionato, che avrà luogo all’Unieuro Arena di Forlì sabato 30 dicembre alle 20:30. Alle porte di una serie di partite dall’alto coefficiente di difficolta, coach Salieri si dice soddisfatto del livello di forma attuale dei suoi.

Le parole di Salieri a Radio Sound

Il punto su Forlì

Reduce dalla finale playoff della passata stagione, l’Unieuro Forlì anche per quest’annata ha costruito un roster di assoluto livello per puntare alla promozione. Il roster messo a disposizione di coach Antimo Martino sta decisamente rispettando le aspettative di inizio stagione, e al momento condivide il primo posto in classifica con la Fortitudo Bologna. Record di 13 vittorie e 3 sconfitte. Lo starting five si regge sulla creatività di Fabio Valentini, arrivato a Forlì lo scorso campionato dopo una vita intera trascorsa a Casale Monferrato, assistito nel backcourt dalla guardia americana Kadeem Allen (tre stagioni in Nba con i Boston Celtics e i New York Knicks).

Nel settore ali troviamo Luca Pollone, giocatore estremamente intelligente, e Xavier Johnson, alla quarta stagione in Italia dopo l’esperienza biennale a Verona. Chiude il quintetto Giacomo Zilli, un centro che fa della fisicità la sua forza principale. Dalla panchina esce principalmente Federico Zampini, giocatore atletico e talentuoso ma finora sfortunatissimo nella sua carriera, costretto a tre operazioni al ginocchio. Poi ci sono due veterani come Daniele Cinciarini, che il prossimo giugno compirà quarantuno anni, e l’ex di serata Davide Pascolo. Oltre a loro il montenegrino di formazione italiana Todor Radonjic e un altro giocatore esperto come Maurizio Tassone.

Il precedente

Il match di andata si è chiuso con una sconfitta di Piacenza ai danni dei romagnoli con il punteggio di 77-80. La partita è stata equilibrata e ben giocata dalle due squadre fino alla fine, ma nei minuti decisivi Allen ha regalato la vittoria agli ospiti con una serie di giocate determinanti.